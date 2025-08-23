41.14 / 41.54 47.85 / 48.43
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Росія модернізувала смертельні дрони: вибухають від найменшого дотику

9:22 23 серпня 2025
Дрон Гербера з осколковою бойовою частиною, фото Сергій Флеш

Зазвичай російський безпілотник типу «Гербера» ворог використовує з метою розвідки, або як фальш-ціль. Але останнім часом все частіше на територію України залітають такі БпЛА з бойовою частиною.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, голова ГО «Центр радіотехнологій» Сергій Бескрестнов (позивний Сергій Флеш) повідомив, що сьогодні була знайдена «Гербера» з осколковою бойовою частиною.

«Не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника. Також заряд ймовірно може бути активований при знятті кришки — попросіть любителів трофеїв не лізти куди не треба», — написав він.

РЕКЛАМА

Раніше, в Головному управлінні розвідки розповідали, що дрон може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

Дрон масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони. Зроблений він з фанери, пінопласту, тому він в десятки разів дешевший за «шахед/герань». Виготовляють «Гербери» на заводі в Єлабузі, який не один раз атакували українські безпілотники.

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Терезам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 23 серпня

Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском

Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском

Укрнафта

«Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер

Хорціані

Хорціані: смачна грузинська страва, яка підкорить українських гурманів

Наступний матеріал
Новини партнерів