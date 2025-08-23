Росія модернізувала смертельні дрони: вибухають від найменшого дотику

Зазвичай російський безпілотник типу «Гербера» ворог використовує з метою розвідки, або як фальш-ціль. Але останнім часом все частіше на територію України залітають такі БпЛА з бойовою частиною.

Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, голова ГО «Центр радіотехнологій» Сергій Бескрестнов (позивний Сергій Флеш) повідомив, що сьогодні була знайдена «Гербера» з осколковою бойовою частиною.

«Не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника. Також заряд ймовірно може бути активований при знятті кришки — попросіть любителів трофеїв не лізти куди не треба», — написав він.

Раніше, в Головному управлінні розвідки розповідали, що дрон може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

Дрон масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони. Зроблений він з фанери, пінопласту, тому він в десятки разів дешевший за «шахед/герань». Виготовляють «Гербери» на заводі в Єлабузі, який не один раз атакували українські безпілотники.

