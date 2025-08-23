- 09:42 Шокуюча заява Зінченка в суді: каже, що зізнання у вбивстві Фаріон вибили під тиском
- 09:25 Життя багаторазового чемпіона України зі стрільби обірвала російська куля
- 09:22 Росія модернізувала смертельні дрони: вибухають від найменшого дотику
- 09:01 Російський тил знову атаковано: палає залізниця у Волгоградській област
- 08:40 Після бойового завдання загинув пілот Міг-29 Сергій Бондар
- 08:40 Безпрецедентна атака: у Краматорську за годину пролунали десятки вибухів
- 08:17 Час виконання бажань: гороскоп для всіх знаків зодіаку на 23 серпня
- 22.08 22:01 Дуже смачний квашений салат: готується так просто, що ви здивуєтесь
- 22.08 21:32 Дуже переоцінена: Мерая Кері розкритикувала премію «Греммі»
- 22.08 21:03 Гниття фруктів на деревах у серпні: як цьому запобігти
- 22.08 20:39 З 2014 року боронив країну: в бою на Сумщині поліг захисник із Хмельниччини
- 22.08 20:16 Булка з яблуками: чудова випічка для літніх чаювань
Росія модернізувала смертельні дрони: вибухають від найменшого дотику
Зазвичай російський безпілотник типу «Гербера» ворог використовує з метою розвідки, або як фальш-ціль. Але останнім часом все частіше на територію України залітають такі БпЛА з бойовою частиною.
Український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій, голова ГО «Центр радіотехнологій» Сергій Бескрестнов (позивний Сергій Флеш) повідомив, що сьогодні була знайдена «Гербера» з осколковою бойовою частиною.
«Не варто ставитися до цього типу БПЛА, як до 100% безпечного розвідника. Також заряд ймовірно може бути активований при знятті кришки — попросіть любителів трофеїв не лізти куди не треба», — написав він.
Раніше, в Головному управлінні розвідки розповідали, що дрон може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.
Дрон масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони. Зроблений він з фанери, пінопласту, тому він в десятки разів дешевший за «шахед/герань». Виготовляють «Гербери» на заводі в Єлабузі, який не один раз атакували українські безпілотники.29
Читайте нас у Facebook