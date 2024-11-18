Смертоносна «гербера»: в ГУР показали новий безпілотник росіян

У Головному управлінні розвідки показали російські дрони «ґєрбєри», які зроблені з фанери та іноземної електроніки.

За даними української розвідки, росія складає такі багатозадачні БПЛА на заводі у місті єлабуґа.

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Цей дрон може нести бойову частину як камікадзе та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

«Гєрбєра» імітує shahed-136/ґерань-2 та масово використовується росією для перевантаження української протиповітряної оборони.



Зроблений дрон з фанери, пінопласту, тому він в десятки разів дешевший за «шахед/ґєрань».

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«Дослідження збитих зразків засвідчили, що росіяни виготовляють „ґєрбєри“ за китайським прототипом з використанням завезених з Китаю іноземних компонентів. Розробник БПЛА — китайський виробник авіамоделей Skywalker Technology Co., Ltd., який також виробляє фюзеляжі та організовує поставки комплектів на росію. Постачання відбувається за посередництва третіх компаній», — йдеться у повідомленні.

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Для наведення на ціль пілотом (за принципом FPV-дрона) баражуючої версії БПЛА та ведення повітряної розвідки «ґєрбєра» оснащена китайськими камерою з трьохосьовим підвісом Topotek KHY10S90 та модемом Xingkai Tech Mesh Network XK-F358.

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Двигун DLE60 ― виробництва китайської Mile Hao Xiang Technology Co, Ltd. Влітку 2024 ця компанія потрапила під санкції США за постачання до росії, зазначили в ГУР.

Також у дронах є складові виробництва США, Китаю та європейських країн.

Завадозахищена антена (CRPA) «ґєрбєри» містить чіпи Analog Devices та Texas Instruments (США), NXP Semiconductors (Нідерланди).

В універсальному польотному контролері ― також компоненти, виготовлені компаніями Texas Instruments, Atmel (США), STMicroelectronics, U-Blox (Швейцарія), NXP Semiconductors (Нідерланди), XLSEMI (КНР).

Техно-блогер і військовий аналітик Сергій «Флеш» Бескрестнов зазначив, що в росії залучили збирати «ґєрбєри» студентів вишів. Адже молодші люди більш креативні та схильні до створення нового. На уламках таких збитих дронів українські військові бачили однопроцесорні комп’ютери, модеми, Wi-Fi-модулі тощо. Усе це зібрано за допомогою клею і скотчу.

Раніше ми розповідали про українські морські надводні дрони Magura V5, за допомогою яких було знищено частину російського флоту — ракетний корабель «івановєц», великий десантний корабель «цезарь куніков», корвет «сєрґєй котов», швидкісний патрульний катер «манґуст» та кілька російських катерів.

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