Я стану сильнішою та кращою: Дженніфер Лопес про свою обіцянку дітям після розлучення

Розлучення вже не таке виняткове явище, як колись, оскільки у середньому віці та пізніше розлучаються все більше пар. Цьому навіть дали власну назву «сіре розлучення». Але все ж таки всі були здивовані, коли Дженніфер Лопес та Бен Аффлек знову розлучилися влітку 2024 року після двох років шлюбу, пише Womanan Home. Одне з найгучніших розлучень знаменитостей було завершено у січні 2025 року, і тепер Джей Ло думає лише про одне: про своїх дітей.

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Переживаючи процес розлучення, вона розповіла журналістам, що дала і дотрималася однієї дуже важливої обіцянки, щоб її діти, 17-річні близнюки Макс та Емме, не хвилювалися за неї. «Я сказала: „Обіцяю, ти побачиш, що я стану сильнішою та кращою“. Я їм це пообіцяла, і я це зробила. І вони це відчувають зараз. Це дає мені велике відчуття спокою в моєму житті».

Вона додала, що пишається собою не лише за те, що дотрималася цієї обіцянки, але й за те, що допомогла своїм дітям стати «сильнішими та кращими».

Вона поділилася: «Я щасливіша, що зробила крок вперед, ніж була рік тому, два роки тому, три роки тому… Я пишаюся собою за це, і я пишаюся тим, що змогла провести своїх дітей через важкі часи, що вони сильніші та кращі завдяки цьому».

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Джей Ло зізналася в інтерв'ю, що досі має певне «почуття материнської провини».

«Я була мамою, яка працювала, коли вони були маленькими. Вони, мабуть, не отримували від мене стільки, скільки хотіли, чи не так? Тому що, коли ти мама, яка працює — а так багато мам, які працюють, це знають — у тебе завжди є це почуття провини», — зауважила зірка.

Раніше було розкрито причину, чому Дженніфер Лопес пропустила Met Gala.

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