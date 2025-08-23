- 13:57 Допоможе «Каліфорнія»: чому Кейт та Вільямку не доведеться витрачати кошти на купівлю меблів для нового дому
- 13:40 Мінус 25 кг і нове життя: Могилевська приголомшила перевтіленням
- 13:21 Третій пуск — і знову провал: росіяни вчергове намагалися атакувати Україну суперсекретною ракетою «Циркон»
- 13:00 Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
- 12:41 Цей простий засіб продовжить цвітіння троянд до осені — поради експерта
- 12:20 «Я намагалася влаштуватися навіть пакувальницею»: зірка серіалу «Коп з минулого» Олександра Епштейн про пережите під час великої війни
- 12:04 Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ
- 11:56 «Відчуваю себе більш сексуальною». Серена Вільямс зізналася, що схудла за допомогою аналога «Оземпіка»
- 11:33 Ми не подаруємо ворогу жодного сантиметра: президент звернувся до українців у День прапора
- 11:24 Будьте дуже обережні, винагороджуючи путіна: союзники Трампа звернулися до нього
- 10:53 Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня
- 10:40 Як швидко видалити застарілий жир із духовки — прості та безпечні методи
Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів
В ніч на 23 серпня у Волгоградській області рф внаслідок удару українських дронів палала залізниця.
Крім того, українські БПЛА також завдали ударів по двох об’єктах залізничної інфраструктури на півдні росії — у Ростовській області, повідомили російські залізні дороги.
Цього разу від удару постраждала станція Сергіївка, де було пошкоджено контактну мережу. Через це рух 38 поїздів було затримано на термін до 3 годин 40 хвилин.
«Внаслідок падіння БПЛА в районі станції Сергіївка (дільниця Россош — Сохранівка, Ростовська область) у ніч на 23 серпня було порушено роботу контактної мережі. Рух поїздів припинявся», — йдеться у повідомленні.
Губернатор регіону Слюсар заявив, що дрони було збито над кількома районами, але уламки БпЛА впали на землю та спричинили пожежі. Їх швидко загасили, постраждалих немає.
Нагадаємо, в ніч на 19 серпня вибухи прогриміли у Волгограді. Пожежа сталася на території місцевого нафтопереробного заводу.50
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною