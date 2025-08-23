41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Удар по залізниці в росії: дрони зупинили рух 38 поїздів

13:00 23 серпня 2025
Російська залізниця, фото з відкритих джерел

В ніч на 23 серпня у Волгоградській області рф внаслідок удару українських дронів палала залізниця.

Крім того, українські БПЛА також завдали ударів по двох об’єктах залізничної інфраструктури на півдні росії — у Ростовській області, повідомили російські залізні дороги.

Цього разу від удару постраждала станція Сергіївка, де було пошкоджено контактну мережу. Через це рух 38 поїздів було затримано на термін до 3 годин 40 хвилин.

«Внаслідок падіння БПЛА в районі станції Сергіївка (дільниця Россош — Сохранівка, Ростовська область) у ніч на 23 серпня було порушено роботу контактної мережі. Рух поїздів припинявся», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Губернатор регіону Слюсар заявив, що дрони було збито над кількома районами, але уламки БпЛА впали на землю та спричинили пожежі. Їх швидко загасили, постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня вибухи прогриміли у Волгограді. Пожежа сталася на території місцевого нафтопереробного заводу.

РЕКЛАМА

50

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Укрнафта

«Укрнафті» загрожує банкрутство через дії менеджменту Корецького, — Михайло Шнайдер

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Терезам — «Колесо Фортуни» та зміни, Близнюкам — «Вежа» та крах ілюзій: Таро-прогноз на 23 серпня

Чорна хмара над Кременчуком

Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною

Трамп не зможе швидко посадити за стіл переговорів Путіна та Зеленського&nbsp;— ЗМІ

Україні загрожує катастрофа: Трамп визнав неможливість миру між Зеленським та путіним — ЗМІ

Наступний матеріал
Новини партнерів