- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
- 17:35 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 17:23 Як з м’ясистих «сливок» і «волового серця» зробити делікатес: секрети приготування в’ялених помідорів
- 17:01 Левам — «Вежа» та руйнування ілюзій, Скорпіонам — «Диявол» та перевірка на спокуси: Таро-прогноз на 24 серпня
- 16:41 «Результат нашого кохання»: Джеджула зворушив фото з маленькою Емілі
- 16:22 Працював 20 років, отримай пенсію: які виплати можна отримувати при виході на заслужений відпочинок
- 15:58 Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя
- 15:39 Популярні напої, які не варто давати дітям: шкодять мозку, серцю і кісткам
- 15:23 «Якщо путін знову нападе, ми повинні захищати себе та Україну», — німецький генерал
- 15:14 Окупанти атакують мирних: дрон убив чоловіка на Дніпропетровщині й поранив дитину на Херсонщині
- 15:01 Готую твердий сир за 15 хвилин: тане в роті й лише два інгредієнти
- 14:41 Зберігатиметься аж до весни: ці поради врятують ваш урожай моркви
Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
Згідно з українським пенсійним законодавством, вийти на пенсію за віком можуть люди, які мають щонайменше 15 років страхового стажу — у 65, 63 та 60 років в залежності того, скільки саме вони працювали та сплачували податки.
Є категорія громадян, до стахового стажу яких включається і час навчання за денною формою у вишах. В ПФУ зазначають, що це правило працює лише для тих українців, які навчалися до 1 січня 2004 року, коли був чинним Закон України «Про пенсійне забезпечення». А вже після цієї дати набув чинності новий Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — в ньому зазначеної статті немає, але вже цим документом вводиться таке поняття, як страховий стаж. Тобто період, коли людина працювала, сплачувала податки і це фіксувалося у відповідному реєстрі.
Незалежний експерт з пенсійних питань видання «На пенсії» Сергій Коробкін пояснює, що до стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання на денній формі у вищих учбових закладах, технікумах, профучилищах, навчальних закладах із підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.
«Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. За відсутності у документах таких відомостей для підтвердження періоду навчання приймаються довідки про тривалість навчання у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів», — зазначив він.
Розмір майбутньої пенсії залежить як від страхового стажу, так і зарплатні, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Після початку широкомасштабної російської агресії багато хто з українців втратив роботу або став отримувати меншу зарплатню. З огляду на це, був ухвалений закон, яки дозволяє при обрахуванні пенсії не враховувати періоди з низьким доходом під час війни.
Фото — Pixabay14
Читайте нас у Facebook
Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною