Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати

Згідно з українським пенсійним законодавством, вийти на пенсію за віком можуть люди, які мають щонайменше 15 років страхового стажу — у 65, 63 та 60 років в залежності того, скільки саме вони працювали та сплачували податки.

Є категорія громадян, до стахового стажу яких включається і час навчання за денною формою у вишах. В ПФУ зазначають, що це правило працює лише для тих українців, які навчалися до 1 січня 2004 року, коли був чинним Закон України «Про пенсійне забезпечення». А вже після цієї дати набув чинності новий Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» — в ньому зазначеної статті немає, але вже цим документом вводиться таке поняття, як страховий стаж. Тобто період, коли людина працювала, сплачувала податки і це фіксувалося у відповідному реєстрі.

Незалежний експерт з пенсійних питань видання «На пенсії» Сергій Коробкін пояснює, що до стажу до 2004 року зараховуються періоди навчання на денній формі у вищих учбових закладах, технікумах, профучилищах, навчальних закладах із підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі.

«Навчання до 2004 року підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, які видано на підставі архівних даних і містять відомості про періоди навчання. За відсутності у документах таких відомостей для підтвердження періоду навчання приймаються довідки про тривалість навчання у відповідні роки за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів», — зазначив він.

Розмір майбутньої пенсії залежить як від страхового стажу, так і зарплатні, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок. Після початку широкомасштабної російської агресії багато хто з українців втратив роботу або став отримувати меншу зарплатню. З огляду на це, був ухвалений закон, яки дозволяє при обрахуванні пенсії не враховувати періоди з низьким доходом під час війни.

