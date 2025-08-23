- 15:58 Мадонна поділилася ексклюзивними кадрами зі святкування свого 67-річчя
Популярні напої, які не варто давати дітям: шкодять мозку, серцю і кісткам
Василь Лук’янов, який в Instagram представляється як «найдобріший нутріціолог», і який раніше ділився рецептом чизкейку без цукру, вершків та випікання, розповів, які напої не варто давати дітям.
«Що не можна пити дітям — і чому. Це не „перебільшення бабусі“, а висновки з реальних досліджень», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.
По-перше, це Кока-кола, яку не варто давати дітям до 12 років. Вона містить кофеїн та фосфорну кислоту, які вимивають з організму кальцій.
По-друге, це соки з пакета і лимонади, які не варто давати дітям до 11 років. Ці напої містять мінімум вітамінів і максимум цукру. Вони підвищують ризик ожиріння та алергій
По-третє, це кава та чай — не бажано вживати до 16 років. Адже кофеїн впливає на нервову систему, тиск, сон
По-четверте, це енергетики, які мають перебувати під забороною до 18 років — через високий ризик серцевих і психоневрологічних порушень.
Про те, які корисні властивості має чай і як він може вплинути на схуднення, читайте на нашому сайті.
Фото Pixabay30
