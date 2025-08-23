Популярні напої, які не варто давати дітям: шкодять мозку, серцю і кісткам

Василь Лук’янов, який в Instagram представляється як «найдобріший нутріціолог», і який раніше ділився рецептом чизкейку без цукру, вершків та випікання, розповів, які напої не варто давати дітям.

«Що не можна пити дітям — і чому. Це не „перебільшення бабусі“, а висновки з реальних досліджень», — пише він на своїй сторінці у соцмережі.

По-перше, це Кока-кола, яку не варто давати дітям до 12 років. Вона містить кофеїн та фосфорну кислоту, які вимивають з організму кальцій.

По-друге, це соки з пакета і лимонади, які не варто давати дітям до 11 років. Ці напої містять мінімум вітамінів і максимум цукру. Вони підвищують ризик ожиріння та алергій

По-третє, це кава та чай — не бажано вживати до 16 років. Адже кофеїн впливає на нервову систему, тиск, сон

По-четверте, це енергетики, які мають перебувати під забороною до 18 років — через високий ризик серцевих і психоневрологічних порушень.

Фото Pixabay

