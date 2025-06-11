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Чизкейк від «найдобрішого нутриціолога»: ідеальний десерт без почуття провини
Нещодавно відома фудблогерка Валерія Велігура поділилася рецептом перевернутого чизкейку, а фудблогер Василь Лук’янов, який представляється в Instagram, як найдобріший нутріціолог, розповів, як приготувати чизкейк з п’яти інгредієнтів.
«Без цукру, без вершків, без випікання — але СМАК неймовірний! 150 г білка і клітковини — ідеальний десерт без почуття провини!» — написав він.
Інгредієнти:
- 300 г печива
- 100−150 г масла
- 450 г легкого сиру
- 350 г грецького йогурту
- 100 г еритриту (або цукру за бажанням)
- можна і цукор, якщо калорії не турбують
Ягідний джем:
- Будь-які ягоди
- Ложка кукурудзяного крохмалю
- Сах-зам за смаком і на повільному вогні проварити
Спосіб приготування:
Спершу треба подрібнити печиво в блендері. Потім змішати його з маслом. Далі викласти основу у форму (з бортами) та добре утрамбувати. Поставити у холодильник. Змішати сир, йогурт і еритрит до однорідності. Вилити на основу. Якщо дуже рідкий крем — додати желатин і перемішати. Охолодіть протягом кількох годин. Готово!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати мандариновий чизкейк.144
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