Чизкейк від «найдобрішого нутриціолога»: ідеальний десерт без почуття провини

Нещодавно відома фудблогерка Валерія Велігура поділилася рецептом перевернутого чизкейку, а фудблогер Василь Лук’янов, який представляється в Instagram, як найдобріший нутріціолог, розповів, як приготувати чизкейк з п’яти інгредієнтів.

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«Без цукру, без вершків, без випікання — але СМАК неймовірний! 150 г білка і клітковини — ідеальний десерт без почуття провини!» — написав він.

Інгредієнти:

- 300 г печива

- 100−150 г масла

- 450 г легкого сиру

- 350 г грецького йогурту

- 100 г еритриту (або цукру за бажанням)

- можна і цукор, якщо калорії не турбують

Ягідний джем:

- Будь-які ягоди

- Ложка кукурудзяного крохмалю

- Сах-зам за смаком і на повільному вогні проварити

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Спосіб приготування:

Спершу треба подрібнити печиво в блендері. Потім змішати його з маслом. Далі викласти основу у форму (з бортами) та добре утрамбувати. Поставити у холодильник. Змішати сир, йогурт і еритрит до однорідності. Вилити на основу. Якщо дуже рідкий крем — додати желатин і перемішати. Охолодіть протягом кількох годин. Готово!