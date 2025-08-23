41.03 / 41.53 47.76 / 48.47
«Результат нашого кохання»: Джеджула зворушив фото з маленькою Емілі

16:41 23 серпня 2025
Андрій Джеджула та Емілі. Фото із соцмережі

Шоумен та телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно став батьком у третій раз, показав свою двомісячну донечку Емілі.

На своїй сторінці у соцмережі він виклав фото дитини, яка лежить на подушці поряд із татком, який спить. Обличчя дівчинки Андрій Джеджула закрив «смайліком».

Фото з Інстаграм Андрія Джеджули

«2 місяці рваного сну у нас із моєю коханою дружиною. І все це результат нашого кохання! Емілі! С другим місяцем тебе, наше сонечко», — написав щасливий батько.

У телеведучого є старший син Даніель, якого йому народила модель Санта Дімопулос, а від блогерки Юлії Леус він має доньку Аделіну.

Нагадаємо, що нещодавно Джеджула розповів, що кілька місяців тому він звертався до пластичних хірургів — йому зробили операцію на верхніх повіках. Ця процедура має назву блефаропластика. Ведучий зізнався, що пішов на неї, «бо роки беруть своє».

Фото зі сторінки Андрія Джеджули у соцмережах

43

