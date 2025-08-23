- 17:39 Кому врахують роки навчання у вузі для пенсії: що варто знати
«Результат нашого кохання»: Джеджула зворушив фото з маленькою Емілі
Шоумен та телеведучий Андрій Джеджула, який нещодавно став батьком у третій раз, показав свою двомісячну донечку Емілі.
На своїй сторінці у соцмережі він виклав фото дитини, яка лежить на подушці поряд із татком, який спить. Обличчя дівчинки Андрій Джеджула закрив «смайліком».
«2 місяці рваного сну у нас із моєю коханою дружиною. І все це результат нашого кохання! Емілі! С другим місяцем тебе, наше сонечко», — написав щасливий батько.
У телеведучого є старший син Даніель, якого йому народила модель Санта Дімопулос, а від блогерки Юлії Леус він має доньку Аделіну.
Нагадаємо, що нещодавно Джеджула розповів, що кілька місяців тому він звертався до пластичних хірургів — йому зробили операцію на верхніх повіках. Ця процедура має назву блефаропластика. Ведучий зізнався, що пішов на неї, «бо роки беруть своє».
Фото зі сторінки Андрія Джеджули у соцмережах43
