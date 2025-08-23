- 20:44 «Туристи-репітори мають у готелях чимало привілеїв», — експертка з туризму Марина Білоножко
- 20:34 За короткий час втратив батьків та сестру: на Донеччині поліг захисник із Черкащини
- 20:17 Кубок України з футболу, 1/32 фіналу: результати та відео матчів 22 — 25 серпня
- 20:07 Сирні галушки: чудовий варіант вечері для всієї родини
- 19:45 «Люблю покращувати звичайне»: Меган Маркл взялась за домашні картопляні чипси
- 19:32 Чи зможе Зеленський втримати президентство? Рейтинги розділили країну
- 19:21 На США більше не можна покладатися: німецький політик порушив питання ракет «Таурус»
- 18:58 «Ідеальний час»: як Дженніфер Лопес провела річницю розриву з Беном Аффлеком
- 18:54 Розплата за Бучу: ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств
- 18:39 Як очистити чашки від темного нальоту за 10 хвилин: поради експертів
- 18:22 путін сміється після мирних зусиль Трампа: в Європі виступили з заявою
- 18:19 У кіптяві, стомлені, з гамою емоцій на відкритих обличчях: у мережі показали фото рятувальників, які дві доби гасили пожежу на Кременчуцькому НПЗ
В Головному управлінні розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли про знищення в тимчасово окупованому Мелітополі складу з БК та десятків загарбників, розповіли подробиці про подію, що сталася напередодні на ТОТ Луганської області.
Так, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух. «Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області», — зазначили в ГУР МО.
В місці, де пролунав вибух, базувалися окупанти, які прикривали від атак ЗСУ з повітря військово-ремонтну базу, що була облаштована неподалік.
В Головному управлінні розвідки підтвердили знищення двох ворожих пікапівз кулеметами, УАЗа («Буханка») завантаженого БК, а також трьох загарбників. Ще двоє були важко поранені.
Ексклюзивний матеріал про те, що коїлося після приходу окупантів на Київщину «Хлопчик нам каже: „Батько повернеться з війни і купить мені велосипед“, а тіло батька лежить десь поруч у пакеті», — журналіст Євген Спірін", читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото — скріншот140
Хто привабить гроші, кохання та натхнення, а кому доведеться зробити непростий вибір: гороскоп на тиждень з 25 по 31 серпня