Україна

Розплата за Бучу: ГУР ліквідувало окупантів, причетних до масових звірств

18:54 23 серпня 2025
ГУР МО ліквідувало трьох військових злочинців. Фото ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони України, де раніше повідомляли про знищення в тимчасово окупованому Мелітополі складу з БК та десятків загарбників, розповіли подробиці про подію, що сталася напередодні на ТОТ Луганської області.

Так, на території тимчасово окупованого населеного пункту Калинове Кадіївської міської громади Алчевського району Луганської області пролунав вибух. «Детонація відбулась на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників з їхнім військовим транспортом. У 2022 році вказані російські окупанти брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області», — зазначили в ГУР МО.

В місці, де пролунав вибух, базувалися окупанти, які прикривали від атак ЗСУ з повітря військово-ремонтну базу, що була облаштована неподалік.

В Головному управлінні розвідки підтвердили знищення двох ворожих пікапівз кулеметами, УАЗа («Буханка») завантаженого БК, а також трьох загарбників. Ще двоє були важко поранені.

Ексклюзивний матеріал про те, що коїлося після приходу окупантів на Київщину «Хлопчик нам каже: „Батько повернеться з війни і купить мені велосипед“, а тіло батька лежить десь поруч у пакеті», — журналіст Євген Спірін", читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

140

