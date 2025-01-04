Українські безпілотники долетіли до великого порту під санкт-петербургом

Роком раніше, наприкінці січня 2024 року, у росії енергетична компанія «Новатек» призупиняла роботу на великому паливному терміналі в російському порту Усть-Луга (Ленінградська область) після атаки українських БПЛА.

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У ніч на суботу, 4 січня, як заявляла обласна влада, в небі над регіоном було «знищено 4 літальні апарати», пише ASTRA.

Ресурс не виключає, що метою знову був найбільший у росії морський торговельний порт Усть-Луга. Посилаючись на джерела, канал пише, що «більшість БпЛА, які атакували Ленінградську область, були збиті над терміналом ТОВ «Новатранс».

За деякими даними, пошкоджено вікна в одній із будівель на території порту. Тим часом у мережу виклали кадри удару БПЛА. Як стверджується, йдеться якраз про Усть-Лугу.

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Зазначається, що на початку 2000-х років порт Усть-Луга став другим за величиною в росії після Новоросійська.

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«Усть-Лузький порт відіграє ключову роль для росії в умовах війни проти України та загальної геополітичної напруженості. По-перше, це логістичний хаб для обходу санкцій. Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. По-друге, він допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот. Порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє рф забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб», — пише керівник ЦПД Андрій Коваленко та додає, що Усть-Луга — своєрідна альтернатива європейським маршрутам. Адже через санкції рф втратила доступ до багатьох європейських портів, а Усть-Луга стала основним виходом до міжнародних ринків, там здійснюється перевалка товарів для азійських країн, включаючи Китай та Індію.

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«Усть-Лузький порт фактично став інструментом економічного та військового виживання рф в умовах ізоляції», — додав він.

Нагадаємо, що рік тому через атаки БПЛА завод з переробки конденсату ПАТ «Новатек» на Балтійському узбережжі та Туапсинський НПЗ ПАТ «Роснефть» біля Чорного моря повністю зупиняли первинну переробку нафти.

Фото geotankstorage. or

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