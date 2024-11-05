Українцям розповіли, як змінити реквізити для участі у програмі «єВідновлення»

В Україні вже другий рік діє програма «єВідновлення» — надання компенсації за зруйноване чи пошкоджене під час бойових дій житло. Людям, які втратили житло, віділяються гроші на купівлю іншого чи, як у випадку з пошкодженням, — на його ремонт.

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В Міністерстві розвитку громад та територій пояснили, що потрібно робити громадянину, якщо банк відмовляє у переказі коштів та просить змінити банківські реквізити картки «єВідновлення». Це може статися, наприклад, через те, що карта була заблокована до зарахування коштів чи в її реквізитах була допущена помилка.

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Змінити реквізити можна кількома способоми — у залежності від того, як була подана заява на участь у програмі «єВідновлення»: через застосунок «Дія», портал «Дія» чи ЦНАП.

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Якщо заява була подана через застосунок «Дія», то заявник отримує сповіщення що платіж був відхилений банком та одразу може змінити реквізити в застосунку.

Якщо заява була подана через портал «Дія», то заявник отримує сповіщення на пошту і йому необхідно авторизуватись на порталі в своєму кабінеті користувача та змінити реквізити у раніше поданій заяві.

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Якщо заява була подана через ЦНАП, то необхідно звернутись в ЦНАП та змінити реквізити. Це може бути будь-який ЦНАП, а не лише той, де людина подавала заяву вперше.

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«Для зміни реквізитів заявник повинен мати активні рахунки „єВідновлення“ в одному з банків-партнерів програми», — додали в міністерстві.

Нагадаємо, що цього року Кабмін надав дозвіл на обстеження зруйнованого та пошкодженого житла й у зоні бойових дій, де функціонують державні електронні ресурси. Це дозволяє власникам такої нерухомості брати участь у програмі.

Ілюстративне фото зі сторінки голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

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