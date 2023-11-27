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Суспільство та люди

Спочатку — житловий сертифікат, потім відмова від права власності: учасникам програми «єВідновлення» пояснили важливий нюанс

17:51 27 листопада 2023
Зруйноване житло

Компенсацію за зруйноване росіянами майно за програмою «єВідновлення» тепер можуть отримати й співвласники знищених домівок. Для цього необхідно подати в «Дії» спільну заяву або декілька окремих. Про це повідомили розробники додатку.

«Заповнили заяви? Очікуйте, поки комісія органу місцевого самоврядування опрацює та визначить суму компенсації для кожного співвласника. Кожен з вас отримає окремий житловий сертифікат у „Дії“. Його можна буде використати, щоб самостійно придбати нову квартиру чи будинок. Або обʼєднати житлові сертифікати з іншими людьми, щоб придбати нове спільне житло», — йдеться у повідомленні.

Важливо! Щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості за згодою всіх співвласників. Робити це необхідно виключно після того, як кожен із співвласників отримає житловий сертифікат.

Як писали «ФАКТИ», в Україні запустили програму компенсації за зруйноване житло.

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