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Україна

Вперше запускаємо компенсації за житло на тимчасово окупованих територіях, — Кулеба

13:37 14 липня 2025
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час Міжнародної конференції з відновлення URCC2025

Банк розвитку Ради Європи долучиться до запуску механізму компенсацій людям з тимчасово окупованих територій. У межах домовленостей буде виділено 80 млн євро для першого етапу виплати компенсацій через програму «єВідновлення». Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час Міжнародної конференції з відновлення URCC2025.

Кулеба зазначив, що це рішення стосується громадян, які не мають доступу до свого майна, але зберігають право на нього.

«Компенсацію можна буде використати для купівлі житла, зокрема за іпотечною програмою, якщо людина не має іншого житла на підконтрольній території. На першому етапі ініціатива охоплюватиме учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, родини загиблих Захисників і Захисниць України. Ми вперше запускаємо інструмент, який враховує специфіку втрати житла на ТОТ і дає змогу людям отримати підтримку», — вказав Кулеба.

За його словами, також підписано з Банком розвитку Ради Європи нову угоду на 100 мільйонів євро на компенсації за знищене житло в межах програми «єВідновлення».

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«За сертифікатом людина може придбати квартиру, приватний будинок або інвестувати у будівництво нового житла — замість зруйнованого внаслідок російської агресії. Це дозволить надати підтримку близько 3000 родин, тобто близько 7000 людей», — додав Кулеба.

Також Мінрозвитку запускає окрему програму пільгової іпотеки для ветеранів та їхніх сімей з очікуваним обсягом у 60 млн євро.

Раніше Кулеба розповів про експериментальний проєкт муніципального орендного житла.

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