Уряд, який готує готує важливі зміни щодо нарахувань субсидій, допомоги для ВПО та соціальних виплат, ухвалив рішення про запровадження єдиної цифрової картки, на яку громадяни зможуть отримувати всі виплати від держави.

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«Дія.Картка — це мультирахунок, який ви зможете швидко і зручно відкрити у вашому банку через застосунок „Дія“. На картку надходитимуть цільові і нецільові державні виплати, а також на ній можна буде зберігати власні кошти», — пояснюють в Мінсоцполітики.

Так, через Дія. Картку нараховуватимуть пенсії, виплати на проживання ВПО, допомогу від міжнародних організацій та виплати за соціальними програмами, зокрема, «єМалятко» та «Пакунок школяра».

Про старт Дія. Картки обіцяють повідомити додатково. Якщо банк громадянина надає таку опцію, то можна буде оформити таку картку й у пластику. Оформити картку через «Дію» зможуть повнолітні громадяни України, які мають реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

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Тим часом в «Дії» додають, що на мультирахунковій картці буде поточний рахунок для нецільових коштів (з безробіття, пенсія тощо) та спеціальні для цільових.

За допомогою цієї картки можна буде розраховуватися за товари та послуги як особистими коштами, так і грошима з державних виплат. Картку можна поповнювати, знімати з поточного рахунку готівку та переказувати кошти.

«На відповідні рахунки картки будуть надходити виплати за програмами „єКнига“, „Ветеранський спорт“, „єМалятко“ та невдовзі „Пакунок школяра“. Окрім цього на картку буде надходити щомісчна допомога для ВПО, допомога з безробіття, виплати за вкладення у військові облігації. Важливо пам'ятати, що для програм „Національний кешбек“ та „єВідновлення“ окремий рахунок залишається», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що нещодавно «Укрзалізниця» ухвалила рішення, що викликало чимало невдоволення, щодо підтвердження через «Дію» придбання квитків на популярні потяги, які більш не будуть доступними в касах. Таким чином, як заявили в «УЗ», перевізник намагатиметься боротися із перекупниками.

Фото зі сторінки «Дія» в Телеграм

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