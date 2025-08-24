41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
Чому не варто вирушати в дорогу в улюблених речах: деякі моменти вас здивують

22:01 24 серпня 2025
Чому не варто вирушати в дорогу в улюблених речах: деякі моменти вас здивують

Вирушаючи в дорогу, на відпочинок або в туристичну поїздку, потрібно продумати своє вбрання. Воно має бути зручним. Бажано, щоб одяг був натуральним, не тісним і не сковував рухів. У ньому має бути не холодно й не жарко. Дуже зручний одяг з капюшоном. Не завадить шарф.

А ось чи варто одягати улюблені речі? Тут є кілька моментів, які важливо враховувати. Саме в дорозі ці речі можуть постраждати, наприклад порватись. Адже коли ви виходите з автобуса, скажімо, у довгій спідниці, на неї можуть ненароком наступити. Або ви самі можете порвати її, зачепившись за щось поспіхом.

Крім того, на улюбленій футболці або світшоті після дальньої дороги ви можете виявити плями від їжі або напоїв.

І водночас у нелюбих речах ви почуватиметеся дискомфортно. Як знайти баланс? Одягайте улюблені старі речі, які вам не шкода забруднити або порвати. У кожного, напевно, є такі. І все-таки намагайтеся бути обережними. Під час їди користуйтеся серветками. Не надягайте маркий одяг.

Читайте також, яким трьом аксесуарам ви скажете спасибі у подорожі.

Фото з альбому Ольги Сметанської

