Яку їжу не варто їсти в автобусі далекого прямування: деякі нюанси вас здивують

Вирушаючи в далеку дорогу, потрібно подбати не лише про зручний одяг та взуття, а й взяти з собою якусь їжу. Однак далеко не всі продукти є доречними. Це здається очевидним, проте практично в кожній поїздці знайдеться хоч один пасажир, який відкриває судок із котлетами або домашньою ковбасою, і запах часнику та смаженої цибулі починає наповнювати весь салон.

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Якщо ви не хочете ловити на собі гнівні погляди пасажирів та почути на свою адресу не дуже приємні слова, не беріть у дорогу їжу, яка має виражений запах. Це і домашня ковбаса зі спеціями, і деякі види сирів, і оселедці, і солоні огірки, і холодець…

Не варто брати з собою в салон їжу, яка може забруднити одяг і речі пасажирів, що сидять поруч. Наприклад, морозиво. Якщо ви купили його на зупинці, з'їжте поза салоном.

Також не варто їсти в салоні фрукти. Адже від соку руки стануть липкими, а помити їх не буде де.

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Не беріть в дорогу продукти, що швидко псуються, щоб не отруїтися.

Вирушаючи за кордон, заздалегідь з'ясуйте, які продукти заборонені до перевезення.

Щоб поїздка була максимально комфортною, подбайте також про вміст дорожньої косметички.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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