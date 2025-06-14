Три аксесуари, яким ви подякуєте в подорожі: це зручно і комфортно

У дорогу потрібно брати мінімум речей, які можна максимально використати. З одягу, наприклад, це чорна чи біла футболка, яка підійде до різних спідниць та штанів. Також це, наприклад, джинси. А із взуття — звичайно ж, улюблені зручні кросівки.

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Що стосується аксесуарів, візьміть із собою хустку та шарф, які захистять у вітряну або прохолодну погоду. Шарф з бавовни можна і в спеку накинути на плечі, якщо ви у відкритій майці або сарафані. Також його можна надіти на голову, щоб захистити волосся від сонячних променів. Також шарф може послужити поясом, а хусткою можна прикрасити сумку.

Ще один аксесуар, який вам знадобиться, скранч з блискавкою. Ця широка тканинна гумка для волосся може бути як прикрасою зачіски, так і браслетом на руку під час ранкової пробіжки (всередину можна помістити гроші та серветку).

Беріть із собою аксесуари, які підходять до тих речей, які у вас у валізі. Тоді ви зможете поєднувати їх гармонійно. Вирушаючи в подорож, продумуйте все до дрібниць.

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Раніше Ольга Сметанська розповіла, яку їжу не варто брати з собою до автобуса далекого прямування.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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