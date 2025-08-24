- 21:03 Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись
Цибульській довелося пояснюватися після скандальної фотосесії (фото)
Співачка Оля Цибульська до Дня Незалежності представила нову арт-фотосесію, де позувала в терновому вінку. Триптих був задуманий як «послання світу про українську жінку», але викликав суперечливу реакцію.
Багато фоловерів не зрозуміли задуму і назвали світлини моторошними. На фото Цибульська — в чорній сорочці з вишивкою, з розпущеним волоссям і терновим вінком, тримаючи в руках і в роті пшеницю.
«За нашу мову сьогодні вбивають. А вона проростає, як жито між камінням. Бо кожне наше слово — то зернина, з якої сходить майбутнє. Мова і хліб — це коріння, яке живе попри все. Ми сіємо на полях, де ще вчора рвались міни. Ми сіємо любов у серцях своїх дітей», — пояснила задум співачка.
Далеко не всім шанувальникам припав до душі образ виконавиці на фото. Під її дописом вони зазначали, що під час перегляду кадрів з'являється відчуття, ніби артистка блює зерном.
Співачка пояснила в InstaStories, що у центрі уваги мав би бути терновий вінок. Він символізує біль та випробування, а пшениця — життя, яке проростає крізь перешкоди.
«Цей образ створений не для епатажу, а щоб говорити мовою символів з тими, хто не чує слова», — пояснила Цибульська.
Як писали «ФАКТИ», українська співачка Zhannet (Жанет) зізнається: сьогодні День Незалежності — це більше, ніж просто дата в календарі. Це право жити за власними правилами, говорити рідною мовою, розвивати нашу культуру та будувати майбутнє для дітей без зовнішнього примусу.132
