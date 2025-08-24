41.03 / 41.52 47.78 / 48.44
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Цибульській довелося пояснюватися після скандальної фотосесії (фото)

20:04 24 серпня 2025
Оля Цибульська презентувала арт-фотосесію до Дня Незалежності

Співачка Оля Цибульська до Дня Незалежності представила нову арт-фотосесію, де позувала в терновому вінку. Триптих був задуманий як «послання світу про українську жінку», але викликав суперечливу реакцію.

Багато фоловерів не зрозуміли задуму і назвали світлини моторошними. На фото Цибульська — в чорній сорочці з вишивкою, з розпущеним волоссям і терновим вінком, тримаючи в руках і в роті пшеницю.

«За нашу мову сьогодні вбивають. А вона проростає, як жито між камінням. Бо кожне наше слово — то зернина, з якої сходить майбутнє. Мова і хліб — це коріння, яке живе попри все. Ми сіємо на полях, де ще вчора рвались міни. Ми сіємо любов у серцях своїх дітей», — пояснила задум співачка.

РЕКЛАМА

Далеко не всім шанувальникам припав до душі образ виконавиці на фото. Під її дописом вони зазначали, що під час перегляду кадрів з'являється відчуття, ніби артистка блює зерном.

Співачка пояснила в InstaStories, що у центрі уваги мав би бути терновий вінок. Він символізує біль та випробування, а пшениця — життя, яке проростає крізь перешкоди.

РЕКЛАМА

«Цей образ створений не для епатажу, а щоб говорити мовою символів з тими, хто не чує слова», — пояснила Цибульська.

Як писали «ФАКТИ», українська співачка Zhannet (Жанет) зізнається: сьогодні День Незалежності — це більше, ніж просто дата в календарі. Це право жити за власними правилами, говорити рідною мовою, розвивати нашу культуру та будувати майбутнє для дітей без зовнішнього примусу.

132

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

По одній ракеті «Фламінго» на день зараз виготовляє Україна на секретному заводі компанії Fire Point

«Ми продовжуємо робити подарунки ворогові»: Максим Жорін про галас навколо ракети «Фламінго»

Східний гороскоп на тиждень із 25 по 31 серпня 2025 року

Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня

Чебурек від Клопотенка не сподобався мусульманам. Фото Pixabay

Рецепт відомого шеф-кухаря розлютив українських мусульман: що не так із чебуреками від Клопотенка

Чорна хмара над Кременчуком

Чорний дим дійшов з Кременчука до Кривого Рогу: окупанти вгатили по найбільшому НПЗ в Україні, коли його резервуари були заповнені сировиною

Наступний матеріал
Новини партнерів