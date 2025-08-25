Ніяких сумнівів: Потап зізнався, чи є у нього дитина з Настею Каменських (відео)

Репер-ухилянт Потап — постать достатньо суперечлива в українському шоу-бізнесі, і деякі його заяви визивають багато сумнівів та недовіри — зокрема, повідомлення про скоре повернення в Україну.

В той же час на деякі теми навіть Потап намагається не жартувати, а давати чесні відповіді. Зокрема, про те, чому у них з Настею Каменских — молодих і здорових людей — немає спільних дітей.

Спочатку у знаменитому інтерв'ю росіянину Юрію Дюдю Потап заявив, що «вони активно над цим працюють».

Але нещодавно ведучий та генеральний продюсер радіо «Люкс ФМ» Євген Фешак заявив, що у подружжя є син, який, ймовірно живе в Іспанії, а зіркові батьки приховують цю інформацію від публіки.

Тому цілком логічно, що під час наступного інтерв'ю, яке Потап давав першому українському каналу у Великобританії United Action TV, ведуча Юлія Фицайло запитала Потапа, наскільки ці чутки відповідають дійсності.

«Неправда, у нас немає з Настею дитини», — сказав репер.

В той же час варто зазначити, що спадкоємець у репера-продюсера все-таки є. У шлюбі з Іриною Горовою в нього народився син Андрій. 16-річний юнак нещодавно переїхав у Велику Британію, де, буде навчатися у boarding school (школі-пансіоні), а згодом вступатиме в університет. При цьому своїм успіхам він багато в чому завдячує заняттям баскетболом.

Також нагадаємо, що Андрій іноді зустрічається з батьком за кордоном. Зокрема, він відвідав татка після шпиталізації, коли Потапа «настигла карма» за схвалення ним виконання Вєркою Сердючкою пісень російською мовою.

Джерела фото: соціальні мережі Потапа і Насті

