- 13:19 «Азов» зірвав наступ російської армії на Донбасі
- 12:59 Допомога до Дня Незалежності: хто отримає до 3100 грн
- 12:51 Більше не одягається як герцогиня: який сигнал Меган Маркл надсилає королівській родині
- 12:23 «Вибух пішов на мого Андрія — він прикрив собою хлопців»: історія бійця саперного полку «Хижак», який загинув у Лимані
- 12:18 Сила нації — у її єдності! — Пелюховський
- 12:03 Де дивитись онлайн «Динамо» — «Маккабі» (Тель-Авів): букмекери оцінили шанси команди Шовковського залишитися в Лізі Європи
- 11:59 Зірки на боці щасливчиків: кому доля готує прорив у коханні, кар’єрі та фінансах — гороскоп на початок осені
- 11:54 Пенсії у 2026 році: кому виплати підвищать у першу чергу
- 11:25 Стратегія Трампа провалюється, бо рф тікає від мирної угоди: чим це загрожує Україні
- 11:12 Хрусткий край, тягучий сир, аромат розмарину: ідеальний пиріг на вечерю за 20 хвилин
- 10:52 У росії назвали Зеленського нелегітимним для переговорів і поставили під питання «право України на існування»
- 10:26 Не погниє й не зів’яне: 10 найкращих способів зберегти часник до весни
Ніяких сумнівів: Потап зізнався, чи є у нього дитина з Настею Каменських (відео)
Репер-ухилянт Потап — постать достатньо суперечлива в українському шоу-бізнесі, і деякі його заяви визивають багато сумнівів та недовіри — зокрема, повідомлення про скоре повернення в Україну.
В той же час на деякі теми навіть Потап намагається не жартувати, а давати чесні відповіді. Зокрема, про те, чому у них з Настею Каменских — молодих і здорових людей — немає спільних дітей.
Спочатку у знаменитому інтерв'ю росіянину Юрію Дюдю Потап заявив, що «вони активно над цим працюють».
Але нещодавно ведучий та генеральний продюсер радіо «Люкс ФМ» Євген Фешак заявив, що у подружжя є син, який, ймовірно живе в Іспанії, а зіркові батьки приховують цю інформацію від публіки.
Тому цілком логічно, що під час наступного інтерв'ю, яке Потап давав першому українському каналу у Великобританії United Action TV, ведуча Юлія Фицайло запитала Потапа, наскільки ці чутки відповідають дійсності.
«Неправда, у нас немає з Настею дитини», — сказав репер.
В той же час варто зазначити, що спадкоємець у репера-продюсера все-таки є. У шлюбі з Іриною Горовою в нього народився син Андрій. 16-річний юнак нещодавно переїхав у Велику Британію, де, буде навчатися у boarding school (школі-пансіоні), а згодом вступатиме в університет. При цьому своїм успіхам він багато в чому завдячує заняттям баскетболом.
Також нагадаємо, що Андрій іноді зустрічається з батьком за кордоном. Зокрема, він відвідав татка після шпиталізації, коли Потапа «настигла карма» за схвалення ним виконання Вєркою Сердючкою пісень російською мовою.
Джерела фото: соціальні мережі Потапа і Насті110
Читайте нас у Facebook
Коні, Півні та Свині можуть розраховувати на додатковий дохід, а на Мавп чекають корисні знайомства: східний гороскоп на 25 — 31 серпня