«Зустрічаємось на Поштовій площі»: Потап заявив про повернення до України

Український шоумен Потап, який бере участь у фестивалі Laima Rendezvous Jurmala, збирається приїхати в Україну.



Про це Олексій Потапенко заявив у коментарі виданню «Новини.Live». «Наступного тижня я буду. На Поштовій площі зустрічаємося. О 7:00 у неділю», — відповів на запитання журналістки шоумен, який з осені 2023 року живе за кордоном.

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Звичайно, багато хто з колишніх прихильників не надто довіряють словам Олексія Потапенка, адже у інтерв'ю Юрію Дудю він казав багато речей, які викликають певні сумніви. Зокрема, про те, що виїхав за кордон і почав там працювати, заробляючи гроші для допомоги фронту, за порадою ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Втім, нинішню заяву шоумена можна буде невдовзі перевірити.

Нагадаємо, що раніше шоумен висловився на підтримку Вєрки Сердючки, яку шеймили за російські пісні, та показав фото на лікарняному ліжку.

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Фото — скріншот

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