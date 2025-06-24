- 00:54 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 24.06 22:26 Наймодніші кольори літа: можливо, речі цих відтінків є у вас у шафі
- 24.06 21:59 Рибний рієт: смачно так, що не відірватися
- 24.06 21:29 Ми разом: Гейлі Бібер відповіла на чутки про розлучення з Джастіном
- 24.06 21:13 У Casino.ua оголосили про партнерство з провайдером Push Gaming: що відомо
- 24.06 21:00 З’їжте фрукт за дві години до сну: із сном не буде проблем
- 24.06 20:50 Україна не виживе, якщо буде розчинена в паспортах інших держав, — Пелюховський
- 24.06 20:45 «Фарфорові сервізи з орнаментами вишиванки вражають красою та вишуканістю», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 24.06 20:33 З 2014 року неодноразово брав участь у бойових діях: на Донеччині загинув поліцейський з Тернополя
- 24.06 20:06 Доречно в будні й на свята: готуємо кабачкові рулетки із помідорами
- 24.06 20:02 Все погано — це нормально: Ксенія Мішина шокувала зізнанням
- 24.06 19:54 Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня
«Дабл-трабл»: син-красунчик Андрій відвідав Потапа після шпиталізації
Після того, як репер Потап підтримав Сердючку за виконання пісень російською, його, певно, «настигла карма», і він опинився у лікарні (але це не точно).
Що стало причиною шпиталізації, Олексій не написав, але вже за декілька днів «сплив на поверхню» у Польщі, про що радісно сповістив у соціальній мережі.
І вже, певно, там його відвідав єдиний син Андрій, фото з яким Потапенко опублікував в Instagram.
На фото обидва Потапенки роблять якісь дивні жести руками, зображаючи чи то пов'язки від ковіду, чи том маски грабіжників. Більш підходить, ймовірно, другий варіант, оскільки знімок репер підписав «Double-trouble» («суцільні неприємності»).
Звичайно, навряд чи батько та син зібралися грабувати банк у країні ЄС — скоріш за все, проявили такий собі «сімейний гумор».
Втім, читачі блогу Потапа, які звикли до його «дивацтв», не стали розбиратися в його «тонкому гуморі», а звернули увагу на те, що Андрій став зовсім дорослим, і дуже схожий на маму. Крім того, помітили дорогі «котли» (годинник) Потапа.
Але ніхто не похвалив Андрія за те, що він здійснив довгу поїздку задля того, щоб відвідати татка після шпиталізацї. Залишається сподіватись, що Потап «заохотив» його зі свого боку.
Нагадаємо, що поки Потап мандрує «закордонами», його дружину Настю Каменських запросили на побачення.513
Читайте нас у Facebook
Залийте йод в унітаз — він стане біліший за сніг без зусиль: навіть сусіди будуть приходити подивитися
Стрільцям — «Туз Пентаклів», Терезам — «Король Жезлів», а Близнюкам — «Імператор»: Таро-прогноз та поради карт на 25 червня