«Дабл-трабл»: син-красунчик Андрій відвідав Потапа після шпиталізації

Після того, як репер Потап підтримав Сердючку за виконання пісень російською, його, певно, «настигла карма», і він опинився у лікарні (але це не точно).

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Що стало причиною шпиталізації, Олексій не написав, але вже за декілька днів «сплив на поверхню» у Польщі, про що радісно сповістив у соціальній мережі.

І вже, певно, там його відвідав єдиний син Андрій, фото з яким Потапенко опублікував в Instagram.



На фото обидва Потапенки роблять якісь дивні жести руками, зображаючи чи то пов'язки від ковіду, чи том маски грабіжників. Більш підходить, ймовірно, другий варіант, оскільки знімок репер підписав «Double-trouble» («суцільні неприємності»).

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Звичайно, навряд чи батько та син зібралися грабувати банк у країні ЄС — скоріш за все, проявили такий собі «сімейний гумор».

Втім, читачі блогу Потапа, які звикли до його «дивацтв», не стали розбиратися в його «тонкому гуморі», а звернули увагу на те, що Андрій став зовсім дорослим, і дуже схожий на маму. Крім того, помітили дорогі «котли» (годинник) Потапа.

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Але ніхто не похвалив Андрія за те, що він здійснив довгу поїздку задля того, щоб відвідати татка після шпиталізацї. Залишається сподіватись, що Потап «заохотив» його зі свого боку.

Нагадаємо, що поки Потап мандрує «закордонами», його дружину Настю Каменських запросили на побачення.

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