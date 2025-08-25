22 серпня 2025 року, напередодні Дня Незалежності України, Всеукраїнська партія «Сила нації» провела конференцію своєї Київської обласної організації, на якій було оголошено про об’єднання партійних осередків партії, створених у лівобережній та правобережній частинах області. Досі ці організації діяли автономно — через війну та ускладнену комунікацію. За цей час кількість членів партії у обох організаціях перевищила 1000 осіб, серед яких чимало ветеранів визвольної війни на Сході України, представників бізнесу, журналістів, простих громадян. На думку політичних експертів, на сьогоднішній день партія «Сила нації» демонструє найбільшу динаміку зростання кількості партійців.

ВІДЕО ДНЯ

У вступній промові лідер партії «Сила нації» Андрій Пелюховський поставив питання: «Сьогодні ми переживаємо дуже тяжкі часи. Чому доля української нації вирішується без української нації? Чому влада не згадує про народ, коли агресор ставить питання про мир, який більше нагадує капітуляцію? А потім влада лише прикривається інтересами народу, не маючи сміливості порадитися з народом».

Також він зазначив: «Я ставлю запитання партнерам: а що ви конкретно можете нам запропонувати? Добре: ви постійно нам даєте поради, що нам робити. Але ми десять років воюємо, три з половиною роки ведемо дуже жорсткі бої. Ви нам нарахували за цей час 500 мільярдів доларів боргів. Ви щиро хотіли би нам допомогти? Реструктуруйте нам ці борги — і тоді давайте поради, як нам жити».

РЕКЛАМА

Андрій Пелюховський заявив, що його партія виступатиме з ідеєю проведення всеукраїнського референдуму з трьох важливих питань:

1. Повернення в Кримінальний кодекс смертної кари за тяжкі економічні злочини (в умовах війни і військового стану економічні злочини мають взагалі бути прирівняні до мародерства).

2. Референдум з питань землі. Землею має володіти народ України, а ганебний закон про землю, прийнятий перед війною, має бути скасований, і народ повинен сам сказати думку з цього приводу.

РЕКЛАМА

3. Референдум стосовно подвійного громадянства, оскільки він розмиває саме поняття «українська нація» і робить обов’язки громадянина перед державою необов’язковими і ефемерними.

Також Андрій Пелюховський закликав усіх до подальшого єднання під прапорами партії «Сила нації»: «Сьогодні перед початком нашої конференції ви мене привітали. Але я вітаю насамперед вас, оскільки сьогоднішня подія також історична. 350 років тому Україну об’єднав великий гетьман Іван Самойлович, прямим нащадком якого я є. А ми сьогодні об’єднуємо правобережну і лівобережну частини Київської області — як у XVII столітті гетьман Самойлович об’єднував ці території і забезпечував єдність української нації на майбутні століття».

Також Андрій Пелюховський закликав урізати повноваження президента України: передавши їх Верховній Раді та місцевому самоврядуванню. «Народ України повинен керувати державою! — заявив лідер партії „Сила нації“. - Я народися 5.05, і я дуже поважаю п’яту статтю Конституції України, яка гарантує, що влада в Україні належить народу. Ця стаття звучить так: „Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу“. І я зроблю все, щоби п’ята стаття Конституції наповнилася реальним змістом».

РЕКЛАМА

Наприкінці свого виступу Андрій Пелюховський заявив: «Я впевнений, що партія „Сила нації“ об’єднає націю. Я беру повну відповідальність на себе. І вірю, що підете за мною. Бо у нас високі і благородні цілі, яких ми обов’язково досягнемо».

У ході конференції було підписано ряд документів про співпрацю між партією, низкою громадських організацій та окремими активними громадянами.

13

Читайте нас у Facebook