20 липня відбулася чергова конференція Всеукраїнської політичної партії «Сила нації», яка була присвячена обговоренню питань економічного розвитку України та формування економічної програми партії. Партійці представили бачення того, яким чином у нинішніх надзвичайно складних умовах забезпечити економічні показники у різних галузях, а разом з тим не лише наповнити бюджет, а й втілити принцип справедливості для всіх — бійців, ветеранів, їхніх сімей, інвалідів, цивільних осіб, пенсіонерів, юного покоління.

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Відкриваючи роботу конференції, лідер партії Андрій Пелюховський повідомив: «Минулого тижня відбулася зміна уряду України. Його очолила Юлія Свириденко — молода, вродлива, амбітна. Але, на жаль, за гарною вивіскою залишається стара суть — фактично уряд не змінив філософію своєї роботи. Уряд залишається, як і за Дениса Шмигаля, виконавцем волі Офісу президента, людьми, завдання яких легітимізувати рішення, ухвалені на вулиці Банковій. Про жодні конструктивні програми, реформи, про проривні ідеї не йдеться. Завдання нового уряду — проводити в життя ту політику, яка спускається з Банкової, якій тим часом передаються інструкції та директиви від наших „партнерів“. По суті, це знову уряд зовнішнього керівництва Україною. Це уряд таких же компрадорів, яких ми спостерігаємо протягом останніх шести років».

За його словами, партія «Сила нації» першого ж дня запропонувала новому прем’єрміністру співпрацю, задекларувавши допомогу в роботі над реформами.

«У нашій партії чимало професіоналів, котрі знають, як працює державна машина, як функціонує економіка. Ми працюємо не виходячи з теоретичних методик гарвардських професорів та нобелівських лауреатів. Ми знаємо життя внизу, знаємо проблеми кожного конкретного українця. І тому наш досвід справді вагомий. За плечима у багатьох із нас — керівництво багатотисячними колективами, цілими секторами економіки. Ми вчили економіку на практиці, звикли показувати результат і звикли брати на себе відповідальність. У той час, як українському суспільству потрібна консолідація, новий український уряд ігнорує простягнуту руку. Зауважте, ми не просимо посади та кабінети. Ми не просимо за нашу роботу грошей. Для нас важливо, щоб наші економічні розробки та пункти нашої програми вже втілювались у життя. Від цього виграють усі — і українське суспільство, і український народ, і кожен пересічний українець», — заявив політик.

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Пелюховський пообіцяв, що уникатиме різкої критики уряду Свириденко протягом перших ста днів.

«Це практика, прийнята на Заході: новий уряд має сто днів імунітету, щоб показати свої можливості. Але за сто днів ми підготуємо детальний аналіз того, що зроблено і не зроблено урядом», — пояснив політик.

За його словами, соціально-економічна політика — це, у першу чергу, про соціальну справедливість, підвищення соціальних стандартів та забезпечення соціальних гарантій, як передумови формування гідного рівня добробуту.

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«Чинне Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України не відповідає викликам сьогодення, бо його діяльність не спирається на спроможну економіку, а тому воно приречене боротися з наслідками, а не з причинами проблем. Україні потрібна нова соціально-економічна політика, яка би базувалася на соціальній моделі економіки», — вважає політик.

P. S. Лідер партії Андрій Пелюховський анонсував, щонайближчими тижнями партія «Сила нації» представить власний альтернативний кабінет міністрів — команду фахівців, здатних реалізувати комплексну програму економічного та соціального відновлення країни.

За словами Пелюховського, йдеться не просто про символічний крок, а про демонстрацію реального кадрового потенціалу та готовності взяти відповідальність за майбутнє України. До складу цього кабінету увійдуть досвідчені управлінці, економісти, соціальні аналітики та представники громадянського сектору, які поділяють цінності соціальної справедливості, розвитку кооперації, зміцнення національної промисловості та відновлення довіри до державних інституцій.

Цей крок, за задумом ініціаторів, має не лише стати викликом чинному уряду, але й надати українцям чітке розуміння: є альтернатива.

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«Є ті, хто готові діяти, а не імітувати реформування. І є команда, яка має реальний план порятунку країни», — додали у партії.

Нагадаємо, що раніше в партії ініціювали розробку і всенародне обговорення програми післявоєнної відбудови України.

Фото з відкритих джерел

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