Ветеранам — працевлаштування, переселенцям — житло на 45 років без першого внеску, — Андрій Пелюховський

Генеральна рада політичної партії «Сила нації» провела пресконференцію, присвячену проєкту працевлаштування ветеранів українсько-російської війни. Зокрема йшлося про соціальне забезпечення військовослужбовців, які сьогодні мужньо захищають Батьківщину, а також їх залучення до мирної відбудови країни після завершення війни.

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«Українські військові вже завтра зіштовхнуться з гострою несправедливістю з боку влади і суспільства. Цивільне, мирне життя приведе до головного: люди, що захищали Вітчизну, проливали кров і були готові віддати своє життя, почнуть шукати своє місце в нових умовах — їм доведеться шукати роботу, заробітки, знаючи, що економіку зруйновано, а у держави немає коштів. Вони захочуть відкрити бізнес і зіштовхнуться з банальною корупцією і здирництвом… Наше завдання — підтримати наших вояків і ветеранів, дати їм можливість адаптуватися до нового життя», — заявив голова партії «Сила нації» Андрій Пелюховський під час пресконференції в інформаційній агенції «Укрінформ».

Окрему увагу під час заходу було також приділено проблемам внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Андрій Пелюховський акцентував увагу на новому пілотному проєкті, який партія планує презентувати 15 липня. Зокрема йдеться про житловий проєкт:

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- Надання житла переселенцям на 45 років у розстрочку — без першого внеску;

- Запровадження механізму самозабезпечення — проєкт не потребує фінансування з Державногобюджету.

«Це пілотна модель, аналогів якій немає у світі. Ми прагнемо повернути людям не лише дах над головою, а й гідність — відчуття власного дому, своєї землі, свого майбутнього», — наголосив лідер «Сили нації».

Ще одним ключовим напрямом, який партія представить 15 липня, стане підтримка ветеранів та створення робочих місць для них.

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«Вони показали своє вміння воювати, мають чудові бойові навики і, поза сумнівом, перевершують у плані бойової підготовки найкращих НАТОвських бійців… Ще до повномасштабного вторгнення росії в Україну представники американських приватних військових компаній приїздили в Україну і говорили про можливість створення українських ПВК. Скажімо, подібні ідеї ще у 2019−2020 роках висловлював мільярдер Ерік Прінс, один із соратників Дональда Трампа, засновник ПВК „Blackwaters“ і „Академія“. Скажімо, він відвідував тренувальні полігони українських добробатів у Хмельницькій та Запорізькій областях, планував сформувати ПВК з українців», — пояснив свою ідею Пелюховський.

За його словами, справа — за народними депутатами.

«Ще влітку минулого року в Раду було внесено законопроект про Приватні оборонні компанії. Цей проєкт було підтримано Міністерством оборони України. Але потім його відправили на доопрацювання і фактично поховали. Ми вважаємо, що мова повинна іти не про приватні оборонні, а саме про військові компанії, які не лише здійснюватимуть оборону України, а й вестимуть активні бойові дії на різних територіях, по всьому світу», — сказав політик.

Учасники пресконференції також підкреслили важливість створення умов для повної реінтеграції ветеранів та ВПО в економіку держави. Йдеться, зокрема, про розширення кооперативного руху та підтримку ветеранських підприємств.

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«Програма економічного порятунку передбачаєтотальну кооперацію ветеранських спільнот та місцевих організацій задля відновленняекономічної активності на всіх рівнях. Самеветеранські підприємства є найбільшінклюзивними з погляду створення робочих місць і умов праці», — сказав голова Української військової організації"СПАС-23″ Володимир Волков.

Політичний аналітик Олександр Кондратенко додав: «Держава має формувати політику, в центрі якої — людина. Ветеранські ініціативи можуть і мають стати носієм нової української соціально-економічної та духовної сили».

За словами Пелюховського, «Сила нації» і надалі буде тісно співдіяти з військовими.

«Вони бачать в нас інструмент політичного впливу для захисту власних інтересів», — додав політик.

Раніше політик підіймав тему надр.

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