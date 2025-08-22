Помилки минулого впливають на Україну: Андрій Пелюховський про шляхи розвитку країни

Напередодні 34-го року проголошення незалежності України лідер політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський згадав, якою наша країна була та що змогла чи не змогла досягти за ці роки.

«34 роки тому, коли було проголошено незалежну Україну, багато хто щиро вірив у те, що наша країна дуже скоро стане однією з наймогутніших і процвітаючих країн Європи», — нагадав політик.

Він також нагадав статистику, згідно з якою станом на 1991 року в країні проживало 51,5 мільйона осіб.

«Зараз за даними, які мають офіційні інститути, в Україні проживає близько 26,6 мільйона осіб. Це найбільша депопуляція населення, що не має аналогів в історії. Це — справжній геноцид», — сказав Пелюховський.

Він також нагадав, що на початок 1994 року державний борг України становив 4,8 млрд доларів США (зокрема зовнішній — 75%): «Сьогодні йдеться про те, що борг України становить 100% ВВП, а наступного року підніметься до 140%».

За словами Пелюховського, Україна отримала у спадок розвинений промисловий комплекс і потужну армію.

«На момент виходу зі складу СРСР армія України налічувала: 980 000 військовослужбовців, 6 500 танків, 7 000 бронемашин, 1 500 літаків, 3 500 кораблів. До складу Збройних Сил України входили 3 загальновійськові армії, 3 танкові армії, один армійський корпус, 4 повітряні армії, 1 ракетна армія, Чорноморський флот, 2 вузли систем попередження про ядерний напад. Україна мала третій у світі ядерний потенціал: на її території базувалися 176 міжконтинентальних балістичних ракет, 2500 одиниць тактичної ядерної зброї», — перерахував він на той момент активи України.

Проте, за словами політика, наразі не йдеться про найбільший у Європі річковий флот та власне машинобудування.

«У нас були судноверфі, що будують авіаносці. Ми мали нафтопереробні заводи. Ми мали величезне виробництво цементу. Де вони?

Я не належу до тих, хто ностальгує за Радянським Союзом. Я щиро підтримував та підтримую незалежність України… І якщо ми здобули незалежність, то незалежна держава мала якісно відрізнятися від УРСР. Ну гаразд: перші роки, становлення, тимчасові труднощі. Але ж минуло вже 34 роки! Очевидно, щось пішло не так, і це потрібно виправляти", — говорить політик.

На його думку, за три з лишком десятиліття політики, представники бізнесу, «батьки держави» безбожно грабували країну.

«За роки незалежності не було побудовано жодного значущого об'єкта. Натомість у країні формувався клас мільярдерів та мультимільйонерів. Зрозуміло, що свої гроші вони заробили, прибравши до рук колись народну власність і пограбувавши народ. Але це сьогодні називається не грабунком, а «підприємницькою кмітливістю» та «бізнес-удачею», — заявив Пелюховський.

На думку Пелюховського, попри зовнішні атрибути державності, економіка країни залежить від іноземних донорів.

«Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності. І так виходить, що незалежність у нас є, але немає суверенітету. Ми маємо всі зовнішні атрибути державності — прапор, герб, гімн, президент, парламент, структура влади. А чи можемо ми розпоряджатися своєю економікою? Власними фінансами? Чи можемо ми провести хоча б одне високе призначення без консультацій із західними посольствами? А всі ці НАБУ та САП — чи це не ознака колоніальної залежності? Як можуть бути наділені функціями силових відомств у державі структури, що не контролюються цією державою?» — запитує політик.

На думку Пелюховського, необхідно посилити кримінальну відповідальність (аж до відновлення смертної кари) за економічні злочини без терміну давності: «Відповісти за грабунок економіки, за мародерство повинні всі ті, хто присмоктався до тіла України та набив свої кишені».

Він додав, що до влади мають прийти справжні професіонали, а не просто випадкові люди.

«Ми знайдемо сили і відмовитися від західного диктату, і повернемо собі втрачені території — насамперед дипломатичним шляхом… І ми відродимо Україну. Я вірю у майбутнє України! З Днем незалежності! Зі святом, яке змушує дивитися в майбутнє, але яке також постійно нагадує нам і про помилки минулого», — сказав політик.

Нагадаємо, нещодавно політична партія «Сила нації», яку очолює Пелюховський, презентувала проєкт щодо працевлаштування ветеранів українсько-російської війни, соціальне забезпечення військовослужбовців, які сьогодні мужньо захищають Батьківщину, а також їх залучення до мирної відбудови країни після завершення війни.

