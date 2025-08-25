41.08 / 41.60 48.02 / 48.72
Здоров'я та медицина

Найкраще підходить для котлет: чому це м’ясо корисніше за індичку

21:03 25 серпня 2025
Яловичина

Котлети — гарне доповнення до раціону людей похилого віку та дітей, оскільки ця страва має низький вміст жиру та високий вміст білка, пише Zielony Ogrodek.

Котлети роками панували на столах, але поки одні обирають для страви традиційний фарш зі свинини, дедалі більше людей віддають перевагу телятині. Це ніжне поживне м'ясо має повернутися на наші столи. Телятина завжди асоціювалася з вишуканістю. Вона має тонкий смак, який не потребує багато спецій. Солі, перцю та дрібки трав достатньо, щоб розкрити її повний смак.

Це також чудовий вибір для тих, хто дотримується здорового харчування. Це низькокалорійне джерело білка, який легко засвоюється. М’ясо придатне й для тих, хто стежить за своєю вагою. Воно містить необхідні поживні речовини, такі як залізо, цинк та фосфор. Ці мінерали підтримують функціонування системи кровообігу, покращують імунітет та підтримують здоров’я кісток.

З телятини можна готувати різні варіанти котлет — від класичних до шніцелів. Вона ідеально поєднується з топленим маслом та свіжою зеленню. Це м’ясо чудово доповнює середземноморську дієту — воно чудово смакує з печеними овочами або легкими салатами. Завдяки своїй універсальності підходить як для повсякденних вечерь, так і для більш офіційних випадків.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про продукт, що рятує серце, покращує сон і бореться з холестерином.

Читайте також: Не їжте гіркі кабачки: це може бути небезпечно

