Корисна їжа та зрідка відпочинок: що насправді потрібно вашій печінці

Печінка, безсумнівно, заслуговує на нашу увагу і турботу. Вона виконує понад півтисячі різних функцій в організмі. Якщо перестане працювати, у нас буде лише кілька годин, щоб врятуватися. Тому дбайте про цей орган, пише польське видання Poradnik zdrowie.

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Печінка, навіть якщо вона дуже хвора, зазвичай не болить. Іноді доставляє дискомфорт, при збільшенні тисне на сусідні органи, але це все. Без вашої пильності та профілактичних обстежень вас чекають дійсно серйозні проблеми. Щоб переконатися, що з дорогоцінною залозою не відбувається нічого серйозного, досить раз на рік проводити базову діагностику і перевіряти рівень білірубіну і печінкових ферментів.

Досі не існує вакцини проти надзвичайно небезпечного вірусу, що викликає гепатит С. Якщо цю хворобу не лікувати, вона призводить до відмови органів і смерті. На щастя, сьогодні існує дуже ефективне лікування, але воно можливе лише за умови швидкої діагностики. Тому так важливі профілактичні огляди.

У печінки є явний недолік: вона досить тендітна і може розірватися навіть у разі, здавалося б, незначної травми. Будь-який серйозний удар в живіт, навіть якщо у нас складається враження, що нічого не сталося (наприклад, після ДТП), вимагає термінового звернення до лікаря і детальної діагностики. Хоча це міф, що при розриві печінка буквально розвалюється на частини (розрив стосується м’яса, а не зовнішньої оболонки зі сполучної тканини) і пацієнт негайно помирає, не зволікайте з медичною консультацією. Розрив — це пряма загроза життю, тому що великий ризик знекровлення (попадання крові в черевну порожнину). Може знадобитися термінове оперативне втручання і зупинка кровотечі. Іноді пошкоджена печінка може відновлюватися, але нехай ваш лікар оцінить конкретну ситуацію.

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Подбайте про здорове харчування. Печінка любить індичку, нежирну яловичину, рибу, рис, наливні пельмені, варену картоплю, моркву, ягоди, знежирене молоко, кефір, йогурти, овочеві супи, фруктові компоти — є з чого вибрати. Залоза працює більш ефективно, коли раціон багатий вареними молодими овочами. Також забезпечте свою печінку джерелами пробіотиків, зокрема квашеною капустою. Їжте свіжоприготовану їжу. При нагріванні страви виділяють шкідливі сполуки, які повинна нейтралізувати печінка. Їжте останній раз за 2−3 години до сну, щоб ваша печінка іноді могла відпочити.

Також науковці з'ясували, які продукти слід вживати, щоб мозок запрацював на повну силу.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, чому не слід вживати каву та круасани на сніданок та як це відбивається на роботі печінки.

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