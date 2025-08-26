Закликаю до прагматичного підходу: у Словаччині виступили із критикою ударів по нафтопроводу «Дружба»

Атаки української армії на нафтопроводі «Дружба», яким нафта надходить з росії до Словаччини, не лише суперечать національно-державним інтересам Словацької Республіки, а й не йдуть на користь самій Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар і додав, що він також днями обговорював цю тему телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, пише Tvnoviny.sk. Нагадаємо, що уряд Словаччини відомий своїм недружнім ставленням до України.

Бланар зазначив, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, який виробляє різні продукти з російської нафти, наразі є значним постачальником дизельного палива до України, забезпечуючи 10% її щомісячного споживання. За його словами, Сибіга врахував цю інформацію та повідомить про неї.

«Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, і тим більше, коли ми бачимо, що сама Україна шкодить власним інтересам, бо ризикує не мати достатньо палива. Наш національний інтерес полягає у захисті цих поставок, і тому ми також відкрито спілкуємося з українською стороною. І я продовжуватиму робити це на європейському рівні, а також у відеодзвінку, який я проведу з віце-прем'єр-міністром України», — оголосив Бланар.

Він нагадав, що Європейський Союз (ЄС) у заяві після Європейської Ради в січні визначив, що цілісність енергетичної інфраструктури є неподільною для ЄС, і закликає всі треті сторони, тобто Україну, росію та інших, поважати це. Якщо цього не буде, Європейська комісія зобов'язується вжити заходів.

«Я не хочу жодним чином загострювати цю ситуацію. Перш за все, я закликаю до прагматичного підходу. Хоча я знаю, що це боляче для України, адже кілька днів тому було розбомблено великий нафтопереробний завод, який постачає продукцію Україні. Але нам потрібно захищати наші інтереси», — наголосив Бланар.

За його словами, найважливіше — якомога швидше припинити війну в Україні, чому «дуже суттєво» може сприяти ініціатива президента США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що Словаччина та Угорщина заробляють мільярди та зацікавлені в транзиті та перепродажі енергоносіїв з рф.

