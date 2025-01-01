Україну шантажують блекаутом: ЗМІ про серйозні погрози Фіцо

Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виконає свою погрозу припинити резервне постачання електроенергії в охоплену війною країну. Про це заявив у неділю неназваний високопосадовець, пише Bloomberg.

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Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо припинення транзиту газу через Україну. Роберт Фіцо виступив з погрозою і заявив, що Словаччина припинить постачання електроенергії, яка вкрай необхідна Україні під час відключень світла, якщо це буде необхідно. Майже через три роки після повномасштабного вторгнення росії в Україну Братислава все ще покладається на дешевий газ від «Газпрому», що підриває зусилля Європейського Союзу, спрямовані на зменшення залежності від російських енергоносіїв.

Добіг кінця час для потоків російського газу через Україну до Європи. Україна 1 січня 2025 року о 07:00 офіційно зупинила транспортування природного газу з рф через власну газотранспортну систему. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що з січня не дозволить транзиту через свою країну газу, що йде на користь військовій машині кремля. Президент дав зрозуміти, що буде відкритий для транспортування палива з інших країн, окрім росії, якщо Європейська комісія звернеться з відповідним проханням.

Енергетичні аналітики зазначають, що навіть якщо буде досягнута угода про продовження транзиту через Україну, вона буде лише тимчасовою, оскільки комісія готує дорожню карту щодо припинення імпорту енергоносіїв з росії.

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Словаччина продовжує отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба», що йде транзитом через Україну. Київ може припинити ці поставки у відповідь, якщо Словаччина припинить експорт електроенергії, повідомило обізнане з ситуацією джерело.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому заборона транзиту нафти компанії «Лукойл» викликала вкрай нервову реакцію влади Угорщини — це є загрозою політичній кар’єрі Орбана.

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