Бачили очі, що замовляли: ЗМІ повідомляють про підозри ДБР щодо постачання неякісних окулярів військовим

Два чиновника з сектору оборони опинилися в центрі скандалу через закупівлі неякісних окулярів для військових. Державне бюро розслідувань вручило підозри посадовцям Міністерства оборони України в рамках кримінального провадження через закупівлю 18 тисяч неякісних балістичних окулярів-масок на суму 25 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією «УНН», постачальником продукції, що не пройшла перевірку якості, стало ТОВ «ТС Трейд Україна», директором якого є Олег Гумен.

«За даними наших джерел в МОУ, державне підприємство Міністерства оборони „Державний оператор тилу“ у вересні 2024 року підписало контракт із ТОВ „ТС Трейд Україна“. Відповідно до договору компанія зобов’язалась поставити 18 тисяч захисних балістичних окулярів-масок», — пише «УНН».

ДБР викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

РЕКЛАМА

За даними системи YouControl, пише «УНН», уповноваженою особою ТОВ «ТС Трейд Україна» на підписання договорів є Олег Гумен.

Зазначається, що підрядник надав декілька зразків екіпірування для проведення випробувань до Національного університету оборони України.

Видання зазначає, що під час перевірки з’ясувалося, що балістичні окуляри неналежної якості та не зможуть захистити українських військових від уламків — головного вражаючого фактору на фронті.

РЕКЛАМА

Як стверджує «УНН», відповідний висновок науковців з зазначенням, що окуляри не пройшли випробування обстрілом імітатором осколків, був наданий в ДОТ.

Керівник ТОВ «ТС Трейд Україна» Олег Гумен не погодився з висновком державного університету і вимагав проведення додаткової експертизи окулярів в трьох приватних лабораторіях. «УНН» стверджує, що програмний директор ДОТ Вікторія Виноградова «замість того, щоб наполягати на нових тестах, закрила очі на невідповідну якість екіпірування для військових».

Начальник Центрального управління контролю якості МОУ Ігор Лещенко призначив додаткову перевірку окулярів, не задовольнившись офіційним заключенням Національного університету оборони. За його результатами партія товару була визнана якісною, розповів співрозмовник «УНН». Як зазначає «УНН», після цього Ігор Лещенко підписав відповідні висновки перевірки, що відкрило шлях до подальшої закупівлі товару.

За даними «УНН», йому вже оголошено про підозру через недбале ставлення військової службової особи до служби, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст 425 ККУ).

РЕКЛАМА

Зазначається, що директору ТОВ «ТС Трейд Україна» Олегу Гумену також вручена підозра за ч. 5 ст 191 ККУ (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Державне бюро розслідувань

Збитки на майже 26 млн грн: ДБР викрило масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Працівники ДБР за сприяння СБУ викрили злочинну схему і повідомили про підозру посадовим особам Міноборони України та директору підприємства, дії яких завдали збитків державі на 25,7 млн грн.

У вересні 2024 року одне з державних підприємств Міноборони уклало контракт на закупівлю 18 тис. балістичних окулярів. Однак поставлені окуляри не відповідали заявленим характеристикам і не забезпечували належного захисту від уламків. Це було підтверджено випробуваннями Науково-дослідного центру випробувань, експертизи та сертифікації персональних броньованих засобів захисту Національного університету оборони України.

Слідчі ДБР провели низку обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, вилучили документи й електронні носії з даними про закупівлі. Директора підприємства-постачальника затримали. Йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах…

Раніше повідомлялося, що нардепу Шевченку оголосили нову підозру.

56

Читайте нас у Facebook