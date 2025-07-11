Мільйони з білорусі: нардепу Шевченку оголосили нову підозру

Народний депутат Євгеній Шевченко, якому інкримінують завдання шкоди обороноздатності та інформаційній безпеці України, отримав нову підозру.

За матеріалами ДБР та СБУ генеральний прокурор повідомив чинному народному депутату Євгенію Шевченку про нову підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.

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В ході розслідування правоохоронці встановили, що народний депутат використав свої особисті політичні та економічні зв’язки у Білорусі для оборудок з постачанням білоруських мінеральних добрив в Україну.

«Прикриваючись зв’язками із сусідньою державою, фігурант створював штучні перешкоди при доставці товарів з білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар у 14, 5 млн грн. Задокументовано, що відповідна сума надійшла на рахунки комерційної структури, що належить сину нардепа», — повідомили в СБУ.

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Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

Зокрема, за даними слідства, українське підприємство сплатило кошти за міндобрива, але білоруська сторона затягувала виконання зобов’язань. Депутат скористався цією ситуацією та почав розповідати підприємцям, що нібито немає всіх необхідних дозволів на перевезення вантажу. Він знав про їхню наявність, але під виглядом «вирішення» відсутньої проблеми вимагав укласти договір про надання консультаційних послуг із підконтрольним йому суб’єктом господарювання, зазначають у ДБР. Загальна сума договору склала 14,5 млн грн.

За даними ДБР, отримані кошти — 14.5 млн грн, депутат використав на придбання трьох автомобілів преміумкласу — Porsche Macan, BMW X5M (2021 року випуску) та Mercedes-Benz AMG (2022 року випуску), які оформив на підконтрольних осіб. Задекларована сумарна митна вартість цих транспортних засобів перевищує 250 тисяч євро, повідомляють правоохоронці.

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Таким чином Шевченку додатково повідомлено нову підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Слідчі дії тривають.

У ДБР зазначили, що в рамках розслідування цього епізоду проходять обшуки у колишнього міністра інфраструктури, який, можливо, міг сприяти народному депутату в реалізації його шахрайських дій.

Нагадаємо, на початку цього року підозру у державній зраді отримав екснардеп-мільйонер Вадим Новинський.

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