41.08 / 41.60 47.90 / 48.57
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини

20:07 26 серпня 2025
Паста з креветками

Залиште нудні сухі макарони в минулому. Паста з креветками, пореєм та вершково-сирним соусом — це неймовірно смачна страва, швидка в приготуванні, ділиться блогерка Світлана Климовська. Ви можете обрати будь-яку пасту, спагеті, тальятеле, пене та приготувати неперевершену вечерю для своєї родини.

Інгредієнти:

250 г пасти тальятеле

250 г почищених креветок

РЕКЛАМА

1 цибуля-порей

2 зубчики часнику

1 ст. ложка вершкового масла

РЕКЛАМА

1 гілочка чебрецю

оливкова олія

сіль та перець за смаком

2 ст. ложки натертого пармезану

200 г вершків 33%

РЕКЛАМА

цедра половинки лайма

м’ята для декору

Спосіб приготування:

Почистити цибулю-порей, порізати лише білу частину. На розігріту сковороду влити оливкову олію, додати цибулю-порей, порізаний часник, гілочку чебрецю та вершкове масло. Поставити варити пасту в підсоленій воді.

Тушкувати соус 5−10 хв. Додати креветки та влити вершки. Якщо рідини не достатньо, влийте декілька столових ложок води, в якій вариться паста. Готувати соус 10 хвилин, додати натертий пармезан, цедру лайма.

Відцідити пасту та додати в соус. Все гарно перемішати та потримати 1−2 хвилини на вогні. Якщо соус не кремової консистенції, залиште ще на пару хвилин.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну вечерю з макаронів з кабачками за 20 хвилин.

Читайте також: Ресторанна страва за лічені хвилини: Євген Клопотенко розповів, як приготувати пасту з мідіями

21

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тиждень з 25 по 31 серпня стане важливим кордоном у сфері фінансів, фото з відкритих джерел

Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня

Сергій Комар, який зараз служить в армії, поряд із знайденим ним скарбом. Фото автора

Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти її позбутись

Запах затхлості з шафи: є перевірені рецепти його позбутись

Плата за газ

«Нафтогаз» закручує гайки: блакитне паливо відключатимуть навіть за борг у 40−50 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів