- 20:34 «Мріяв побудувати для дітей нову оселю у Вінниці»: воїн з Бахмуту не переніс важкі поранення, отримані в бою
- 20:30 П’ять діб повз до своїх з перерізаним горлом: сержант Нацгвардії пережив катування і страту в російському полоні під Покровськом
- 20:07 Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини
- 19:51 Кабмін дозволив 18−22-річним українцям виїзд за кордон під час воєнного стану
- 19:41 Не слід переоцінювати вплив ATACMS та Storm Shadows на хід війни, — ЗМІ
- 19:38 Медсестра з Чугуєва систематично грабувала загиблих воїнів: прокуратура викрила схему
- 19:30 Сумнівні та схожі на цілеспрямовану піар-кампанію: Кушнірук про заклики до НБУ перевірити репутацію Олега Гороховського
- 19:29 Левам — «Правосуддя» і чесність перед самим собою, Водоліям — «Колісниця» та подолання перешкод: Таро-прогноз на 27 серпня
- 19:19 Залежить від чоловіка: легендарний співак шокував зізнанням
- 18:52 «Зайві» квадратні метри житла: українцям нагадали про необхідність сплатити податок за нерухомість
- 18:35 Чому потрібно обов'язково обрізати полуницю у серпні і коли це краще зробити
- 18:21 Скандал навколо «Укрбуду»: журналіст про те, як Фонд держмайна, Микитась та його партнер зривають аукціон
Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини
Залиште нудні сухі макарони в минулому. Паста з креветками, пореєм та вершково-сирним соусом — це неймовірно смачна страва, швидка в приготуванні, ділиться блогерка Світлана Климовська. Ви можете обрати будь-яку пасту, спагеті, тальятеле, пене та приготувати неперевершену вечерю для своєї родини.
Інгредієнти:
250 г пасти тальятеле
250 г почищених креветок
1 цибуля-порей
2 зубчики часнику
1 ст. ложка вершкового масла
1 гілочка чебрецю
оливкова олія
сіль та перець за смаком
2 ст. ложки натертого пармезану
200 г вершків 33%
цедра половинки лайма
м’ята для декору
Спосіб приготування:
Почистити цибулю-порей, порізати лише білу частину. На розігріту сковороду влити оливкову олію, додати цибулю-порей, порізаний часник, гілочку чебрецю та вершкове масло. Поставити варити пасту в підсоленій воді.
Тушкувати соус 5−10 хв. Додати креветки та влити вершки. Якщо рідини не достатньо, влийте декілька столових ложок води, в якій вариться паста. Готувати соус 10 хвилин, додати натертий пармезан, цедру лайма.
Відцідити пасту та додати в соус. Все гарно перемішати та потримати 1−2 хвилини на вогні. Якщо соус не кремової консистенції, залиште ще на пару хвилин.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати смачну вечерю з макаронів з кабачками за 20 хвилин.
21
Читайте також: Ресторанна страва за лічені хвилини: Євген Клопотенко розповів, як приготувати пасту з мідіями
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам важливо уникати ризикованих вкладень, а на Козорогів чекає винагорода: фінансовий гороскоп на тиждень 25 — 31 серпня
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку