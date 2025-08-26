Паста з креветками: ситна та оригінальна страва для всієї родини

Залиште нудні сухі макарони в минулому. Паста з креветками, пореєм та вершково-сирним соусом — це неймовірно смачна страва, швидка в приготуванні, ділиться блогерка Світлана Климовська. Ви можете обрати будь-яку пасту, спагеті, тальятеле, пене та приготувати неперевершену вечерю для своєї родини.

Інгредієнти:

250 г пасти тальятеле

250 г почищених креветок

1 цибуля-порей

2 зубчики часнику

1 ст. ложка вершкового масла

1 гілочка чебрецю

оливкова олія

сіль та перець за смаком

2 ст. ложки натертого пармезану

200 г вершків 33%

цедра половинки лайма

м’ята для декору

Спосіб приготування:

Почистити цибулю-порей, порізати лише білу частину. На розігріту сковороду влити оливкову олію, додати цибулю-порей, порізаний часник, гілочку чебрецю та вершкове масло. Поставити варити пасту в підсоленій воді.

Тушкувати соус 5−10 хв. Додати креветки та влити вершки. Якщо рідини не достатньо, влийте декілька столових ложок води, в якій вариться паста. Готувати соус 10 хвилин, додати натертий пармезан, цедру лайма.

Відцідити пасту та додати в соус. Все гарно перемішати та потримати 1−2 хвилини на вогні. Якщо соус не кремової консистенції, залиште ще на пару хвилин.

