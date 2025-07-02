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«Так смачно макарони ще не готувала»: блогерка поділилася рецептом швидкої вечері

16:53 2 липня 2025
Макарони з томатом та сиром, фото скриншот відео

Як відомо, макарони — традиційна страва італійської кухні. Те, що ми називаємо загальним словом «макарони», італійці називають паста. Готують пасту з різними соусами.

Відома кулінарна майстриня Alina FooDee запропонувала смачний рецепт з макаронів на вечерю.

«Приготувати макарони смачно можна і без м'яса, якщо подати їх з таким смачним томатним соусом», — зазначила блогерка.

Інгредієнти:
Макарони — 250 г
Томатний соус — 200−250 г
Прованські трави — 0,5 ч.л.
Сіль — за смаком
Цибуля — 1 шт.
Часник — 2 зубчики

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Додатково можна додати нарізану на кубики моцарелу або консервований тунець, щоб додати корисних білків.

Приготування:

Цибулю і часник нарізати кубиками й обсмажити на олії.

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Додати томатний соус, прованські трави та добре перемішати.

Заздалегідь відварити макарони у підсоленій воді.

Додати макарони до соусу і добре перемішати.

Додати сир моцарелу чи консервований тунець.

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Раніше ми розповідали, як приготувати запіканку з макаронів з куркою та броколі. А також публікували рецепт літнього салату від Наталі Калніної.

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