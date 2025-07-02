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«Так смачно макарони ще не готувала»: блогерка поділилася рецептом швидкої вечері
Як відомо, макарони — традиційна страва італійської кухні. Те, що ми називаємо загальним словом «макарони», італійці називають паста. Готують пасту з різними соусами.
Відома кулінарна майстриня Alina FooDee запропонувала смачний рецепт з макаронів на вечерю.
«Приготувати макарони смачно можна і без м'яса, якщо подати їх з таким смачним томатним соусом», — зазначила блогерка.
Інгредієнти:
Макарони — 250 г
Томатний соус — 200−250 г
Прованські трави — 0,5 ч.л.
Сіль — за смаком
Цибуля — 1 шт.
Часник — 2 зубчики
Додатково можна додати нарізану на кубики моцарелу або консервований тунець, щоб додати корисних білків.
Приготування:
Цибулю і часник нарізати кубиками й обсмажити на олії.
Додати томатний соус, прованські трави та добре перемішати.
Заздалегідь відварити макарони у підсоленій воді.
Додати макарони до соусу і добре перемішати.
Додати сир моцарелу чи консервований тунець.
Раніше ми розповідали, як приготувати запіканку з макаронів з куркою та броколі. А також публікували рецепт літнього салату від Наталі Калніної.
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