Ресторанна страва за лічені хвилини: Євген Клопотенко розповів, як приготувати пасту з мідіями

Незадовго до Великодня відомий шеф-кухар та телеведучий Євген Клопотенко розповів, як спекти чудову паску, а після свята — якою ковбасою краще розговітися, повернувшись додому з церкви.

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Але життя продовжується, і ті з українців, хто притримувався строгого посту, хочуть по можливості розширити своє меню, навіть всупереч тому, що в багатьох містах ресторани зараз закриті.

«Влаштувати собі розкішну вечерю можна буквально за лічені хвилини. Не вірите? Тоді спробуйте мою пасту з мідіями, в ній все надзвичайно просто: доки відварюються спагеті, мідії злегка обсмажуються з вином та часником, а далі ви просто поєднуєте пасту і ніжне м’ясо мідій, притрушуючи справу тертим сиром — і готово! Більше часу для спілкування та відпочинку», — звертається до потенціальних клієнтів Євген Клопотенко.

Які мідії використовувати

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Краще обирати вже чищені, варено-морожені мідії, які підготовлені для вживання та зручного використання в рецептах. Головна складність приготування таких мідій в тому, щоб не перетримати продукт на пательні, зберігши ніжність м’яса. Щоб розморозити мідії, завчасно перекладіть їх з морозильної камери до холодильника або ж, якщо часу обмаль, скористайтеся мікрохвильовкою з функцією розморожування.

Як варити спагеті

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Обирайте спагеті лише з твердих сортів пшениці! Для відварювання 200 г спагеті знадобиться приблизно 2,3 л води. Щоб правильно посолити пасту, слід знати наступну пропорцію — 1 л води потрібно 10 г солі. Тобто на 2,3 л вам знадобиться 20−25 г солі. Точний час відварювання виробники зазвичай вказують на пакованні, але для стану «аль-денте» варити пасту завжди слід на 1−2 хв менше.

Повний перелік інгредієнтів:

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300 г м’яса мідій

200 г спагеті

2 ст. л. оливкової олії + 15 г вершкового масла

30 г пармезану (або іншого подібного твердого сиру)

2 зубчики часнику

30 мл сухого білого вина

70 мл води, в якій варилася паста

10 г петрушки для подачі (за бажанням)

Покрокова інструкція

Крок 1. Наповніть каструлю водою, доведіть її до кипіння, підсоліть та викладіть 200 г спагеті відварюватися у киплячу воду. Не потрібно ламати спагеті, просто дозвольне йому самостійно опуститися в каструлю. Варіть приблизно 7 хвилин, тобто до стану напівготовності.

Крок 2. Мідії розморозьте, промийте, обсушіть паперовим рушником та обсмажте на розігрітій пательні з сумішшю оливкової олії (2 ст. л.) та вершкового масла (15 г). За 1−2 хв додайте на пательню 2 розплющених ножем зубчики часнику та смажте інгредієнти ще протягом 2 хвилин, помішуючи.

Крок 3. Додайте на пательню до мідій 30 мл білого вина та тушкуйте мідії ще 1 хв.

Крок 4. Перед тим, як відкинути спагеті на друшляк, наберіть приблизно 70 мл води з каструлі, в якій варилася паста. Спагеті відцідіть від води, а потім додайте на пательню до мідій, туди ж додайте 70 мл води з пасти, перемішайте.

Крок 5. Присипте страву 10 г тертого сиру, тушкуйте ще 2 хв та подавайте. За бажанням, можна присипати пасту також нашаткованою петрушкою.



На жаль, пан Клопотенко через свою бурхливу діяльність не встиг записати відео з приготуванням пасти з мідіями. Зате у нього на сайті є ролик про приготування пасти з морепродуктами (що майже теж саме-самісіньке). Крім того, в цьому відео пан Євген дає коментарі італійською!

Тим же українцям, хто більш за все цінує час, нагадаємо про смачні пиріжки від відомої кулінарки Наталії Калніної — вони готуються дуже швидко, і навіть тісто для них замішувати не потрібно.



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