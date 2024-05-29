Вечеря з кабачків за 20 хвилин: обов’язково приготуйте цю смакоту

Легка, смачна та поживна вечеря в одному горщику, яку можна приготувати за 20 хвилин! Це чудовий рецепт для всіх зайнятих і заклопотаних людей. Просто, але, повірте, дуже смачно. Варто скуштувати, рідним дуже сподобається, пише urwiswakcji.pl.

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Інгредієнти:

1 велика ціла куряча грудка (або дві маленькі)

1 кабачок (близько 350 г)

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1 цибулина

2 зубчики часнику

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½ чайної ложки порошку карі

1 ст. л. оливкової олії

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½ ст. л. вершкового масла

близько 150 мл 30% вершків

будь-які макарони на ваш вибір — 150 г

за бажанням — листя базиліку/петрушки

Приготування

Відваріть макарони, як описано на упаковці. Наріжте м'ясо невеликими кубиками та додайте сіль, перець і приправу карі. Змішайте м'ясо з оливковою олією (1 чайна ложка оливкової олії) і вичавленим через прес зубчиком часнику.

Подрібнити цибулю, нарізати кабачок невеликими кубиками. На сковороді розігріти решту оливкової олії та вершкового масла. Викладаємо цибулю. Обсмажуємо її. Ближче до кінця смаження додаємо також 1 вичавлений через прес зубчик часнику. Потім додаємо нарізані невеликими кубиками кабачки. Посолити, поперчити і смажити до м'якості кабачків, постійно помішуючи. Потім додаємо нарізане і приправлене м'ясо, перемішуємо і смажимо ще кілька хвилин. Коли курка буде готова, додати вершки, перемішати й довести до кипіння (ще приправити, якщо потрібно). Додати відварені теплі макарони та перемішати.

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