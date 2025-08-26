Чому ПФУ може відмовити в призначенні пенсії і що робити пенсіонеру (відео)

З кожним роком для виходу на пенсію людині потрібно на рік більше стажу. До прикладу, у 2025 році для того, щоб отримати пенсію у 60 років, громадянин повинен мати щонайменше 32 роки стажу — на рік більше, ніж у 2024-му.

До того ж не сприяють виходу на заслужений відпочинок і деякі дії українських чиновників. Про це йдеться в сюжеті журналістки Ірини Полякової.

«Ви працювали десятки років, платили внески, а потім отримали відмову у пенсії? На жаль, така ситуація трапляється все частіше — і причина не у вас, а у бюрократії», — звертається вона до глядачів.

Чому Пенсійний фонд може відмовити в пенсії

Пані Ірина аналізує історію Миколи Васильовича — військовослужбовця, який від початку повномасштабного вторгнення боронив державу. У січні 2023 року йому виповнилося 60 років, і він звільнився з лав ЗСУ за віком.

Пан Микола звернувся до Пенсійного фонду з усіма необхідними документами, але отримав жорстку відмову. Причиною стало те, що чиновники Пенсійного фонду не зарахували до його стажу аж три періоди роботи, що загалом склалось у понад 3,5 роки! І саме через це стаж Миколи Васильовича виявився меншим за 30 років, що були потрібні для виходу на пенсію 2023 року.

У двох випадках в записах у трудовій книжці були помилки:

у першому — неповна назва підприємства, хоча печатка була із правильною назвою, у другому — відсутній підпис відповідальної особи у записі про звільнення.

«Уявіть, людина працювала, сплачувала внески, потім воювала, а тепер винувата в тому, що — увага — кадровики підприємства, яке давно вже ліквідоване, допустили ці дрібні помилки», — наголошує журналістка.

Тобто причинами стали помилки роботодавця, який не дотримувався порядку ведення трудових книжок і формалізм працівників ПФУ, які проігнорували печатки, що підтверджують інформацію.

Через це виникла ситуація, коли людина не може довести свій стаж, бо ліквідовані підприємства до того ж не передали документи в архів.

І винним в цьому став сам пенсіонер!

Як пенсіонер може захистити свої права

На щастя, існує головне — правова позиція Верховного Суду України. Так, Постанова у справі № 638/18467/15-а від 30 вересня 2019 року чітко визначила: «Формальні неточності у документах не можуть бути підставою для обмеження особи у реалізації конституційного права на соціальний захист». Фактично вища судова інстанція країни наголосила, що Пенсійний фонд зобов’язаний вживати заходів для підтвердження інформації, а не просто відмовляти через дрібниці.

І це вже не єдиний такий випадок. Навіть в Огляді судової практики Верховного Суду за січень-лютий цього року зазначається, що не всі недоліки в трудовій книжці можуть бути підставою для невизнання стажу. Визначальним є сам факт зайнятості особи на відповідних роботах.

Тобто все частіше суди стають на бік простих громадян, ну, принаймні у цьому питанні.

Також у відео прозвучали практичні поради, що робити пенсіонерам у подібних випадках.

По-перше, якщо підприємство ліквідовано, і людина не може отримати необхідні довідки, не потрібно впадати у відчай, адже є механізм підтвердження стажу через архівні установи. Навіть якщо підприємство не передало документи в державний архів, можна довести свій стаж через судовий запит за допомогою документів, які збереглися в інших установах.

По-друге, якщо Пенсійний фонд відмовляє у призначенні пенсії, можна й потрібно оскаржувати це рішення в суді.

Крім того, є безкоштовні варіанти. Наприклад, можна звернутися до Центру безоплатної правової допомоги (БПД). Це державна мережа точок доступу до правничої допомоги, вона діє по всій країні, а також надає юридичні послуги телефоном та онлайн. Важливо, що тут вам можуть надати консультацію та допомогти скласти позовну заяву.

Але найголовніша порада, яку варто запам’ятати кожному майбутньому пенсіонеру — не чекати, коли клюне смажений півень, а перевірити записи у своїх трудових книжках заздалегідь. Краще зробити це за кілька років до виходу на пенсію. Звернутися до відділу кадрів підприємства і переконайтеся, що всі записи зроблені правильно, є всі підписи та печатки.

«Подбайте зараз, і це допоможе вам уникнути нервів, тривалих судових процесів та забезпечить спокійну пенсію», — радить журналістка.

Раніше «ФАКТИ» писали, як оформити пенсію при нестачі стажу.

