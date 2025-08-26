В Україні посилять контроль за пільговиками: кого стосується та в чому причина

Пільговиків, які отримують від держави кошти на оплату комунальних послуг, будуть перевіряти.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13635, спрямований на боротьбу з погіршенням платіжної дисципліни серед отримувачів пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

Зміни стосуватимуться військовослужбовців, ветеранів та інших категорій громадян, які мають пільги на оплату житла і комуналки.

Передбачається, що громадяни, які користуються пільгами (військовослужбовець, ветеран, чорнобилець тощо), зобов’язані щомісяця спрямовувати нараховані державою кошти виключно на оплату спожитих комунальних послуг.



Щороку держава витрачає щонайменше 40 млрд грн на підтримку громадян у сфері ЖКП, пише «На пенсії», посилаючись на слова міністра соціальної політики Дениса Улютіна.

Усі виплати здійснюються адресно у грошовій готівковій формі через Пенсійний фонд. Але чимало пільговиків спрямовують кошти на інші потреби.

Заборгованість пільговиків за ЖКП вже перевищила 817 млн грн. Найбільші суми боргу припадають на централізоване теплопостачання — 302,7 млн грн (37,03%); постачання природного газу — 154,9 млн грн (18,9%);електроенергію — 76,2 млн грн (9,3%).



Нагадаємо, Кабмін розширив перелік осіб, які мають право на пільгову оплату комуналки. Детально про це у нашому матеріалі.

