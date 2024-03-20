Пільги за «комуналку» для учасників бойових дій: адвокат розповів про особливості отримання

Для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць передбачено пільги на оплату газу, електроенергії, опалення, квартирну плату та інші комунальні послуги, які відчутно здорожчали,

пояснює адвокат Олександр Головченко.

ВІДЕО ДНЯ

«Право на знижку з оплати житлово-комунальних послуг мають:

учасники бойових дій — 75%;

особи з інвалідністю внаслідок війни — 100%;

члени сімей загиблих — 50%.

Право на отримання відповідних пільг настає лише після отримання посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім’ї загиблого.

Якщо особа має бажання скористатися правом на отримання пільги для оплати житлово-комунальних послуг, треба звертатися до Пенсійного фонду України із двома заявами.

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Перша заява — про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Друга заява — про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (придбання твердого палива, скрапленого газу).

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При поданні заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, також слід надавати:

паспорт громадянина України;

документи, які підтверджують право на таку пільгу;

обліковий номер реєстраційної картки платника податків.

Обидві заяви до Пенсійного фонду подаються:

або пільговиком особисто;

або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

або надсилаються поштою;

або ж це може зробити член вашої сім’ї за довіреністю, посвідченою командиром військової частини, в якій проходить службу пільговик,

або ж керівник лікувального закладу, якщо пільговик перебуває на стаціонарному лікуванні".

Також з такими заявами й документами можна звернутися до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних чи міських рад відповідної територіальної громади або до військової адміністрації, або ж до Центру надання адміністративних послуг. В такому разі формується електронна справа, яка в електронному вигляді пересилається до органу Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів з дня її надходження.

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«Виплата пільг на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється тільки шляхом перерахування коштів Пенсійним фондом України, — пояснює адвокат. — Особа самостійно відкриває рахунок для зарахування коштів для пільговика в АТ «Ощадбанк». Якщо особа, яка отримує таку пільгу, бажає отримувати її в іншому банку або ж через відділення поштового зв’язку «Укрпошта», слід звернутися з відповідною заявою до органу Пенсійного фонду. Це можна зробити, знову ж таки, особисто, поштою, або через вебпортал електронних послуг.

Якщо людина має одночасно право на пільги за кількома законами, то інформація про цю особу як пільговика вноситься до реєстру за усіма наявними підставами. Але в такому разі особа має право обрати тільки одну пільгу, з якої буде отримувати знижку на комунальні послуги. При цьому за рішенням органів місцевого самоврядування особам, які мають право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг, можуть також надаватися інші пільги".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кому з членів сім'ї учасника бойових дій нададуть знижку на оплату «комуналки».

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