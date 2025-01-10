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Кабмін розширив перелік осіб, які мають право на пільгову оплату комуналки: хто у списку

10:46 10 січня 2025
Кабмін оновив список одержувачів пільг на оплату послуг ЖКГ у 2025 році. Фото ua-energy.org

Кабмін, який з нового року оновив правила надання пільг з оплати комуналки, доповнив перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива надаватимуться з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

«Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн)», — повідомляють у Пенсійному фонді України та додають: «Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024−2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року (включно)».

Також у 2025 році пільги також надаватимуться:

  • реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;
  • особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;
  • дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
  • дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
  • звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;
  • батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
  • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;
  • колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
  • депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

До речі, при обчисленні доходу домогосподарства, на основі якого визначається право на житлову субсидію та пільгу, в зарплатах членів родин не враховуватимуть не тільки податок на доходи фізичних осіб, а й військовий збір, який був збільшений з 1,5 відсотка до 5 відсотків.

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Фото ua-energy.org

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