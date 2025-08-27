- 22:27 Як їсти кукурудзу за етикетом: є помилка, яку люди роблять дуже часто
Американський яблучний пиріг: дуже смачний десерт, який досить швидко готувати
Ідеально пропечене пісочне тісто, соковита та ароматна яблучна начинка з легкими нотками лимона та кориці. В міру солодкий, такий пиріг зазвичай готують на вихідних, і він завжди асоціюються з домом та сімейним затишком. А кулька морозива чи ванільний заварний крем стануть чудовим доповненням до класичного десерту, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.
Інгредієнти:
315 г борошна
2 ст. л. цукру
дрібка солі
150 г дуже холодного вершкового масла
100−150 г крижаної води
800 г яблук
сік половини лимона
25 г кукурудзяного крохмалю
25 г борошна
100 г цукру
кориця до смаку
Спосіб приготування
Борошно змішати з цукром та сіллю. У борошно натерти дуже холодне вершкове масло. Руками зробити крихту. Поступово вливати крижану воду та замісити еластичне тісто. Загорнути в харчову плівку та покласти в холодильник на дві години.
Яблука помити, дістати серцевину та нарізати на слайси. До яблук додати сік лимона, корицю, цукор, борошно та крохмаль. Все перемішати. Яблук у формі має бути багато, оскільки при приготуванні вони осядуть.
Тісто розділити на дві частини. Більшу розкачати й викласти у форму 22−24 см у діаметрі. Форму вистелити пергаментом. На тісто викласти начинку. Меншу частину тіста розкачати й порізати на смужки. Декорувати пиріг тістом. Змастити пиріг сумішшю для рум’яної скоринки: жовток розмішати з 20 г молока. Притрусити цукром.
Випікати 30−40 хвилин за температури 180 градусів. Повністю охолодити у формі.
Раніше Світлана Климовська розповідала, як приготувати булку з яблуками — дуже смачну випічку для літніх чаювань.
