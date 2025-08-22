Булка з яблуками: чудова випічка для літніх чаювань

Чи звертали ви увагу на те, що візерунки, якими наші бабусі прикрашали випічку, нагадують вишивку? Квіти, птахи, листочки, плетіння з тіста — все це обережно викладали на домашню випічку і перетворювали її на витвір мистецтва. Українська вишиванка і традиційна випічка мають спільну мету — зберігати історію кожного регіону України і тримати звʼязок між поколіннями, ділиться фудблогерка Світлана Климовська.

Складники: 400 г борошна

17 г дріжджів пресованих

150 г молока

2 яйця

100 г розтопленого вершкового масла

120 г цукру

500−600 г почищених та порізаних яблук

100 г цукру

30 г вершкового масла

1 ч. л. кориці

Приготування:

Приготуйте опару. В теплому молоці розведіть дріжджі. Додайте 30 г цукру від загальної ваги та 150 г борошна. Розмішайте. Накрийте рушником і дайте підійти в теплому місці 30 хв.

В опару додайте яйця, цукор, масло. Можна ароматизувати тісто цедрою лимона, апельсина або ваніллю. Поступово додайте борошно і замісіть тісто. Борошна може піти більше при ручному замісі. Тісто перекладіть у миску. Накрийте плівкою та рушником. Поставте підходити в тепле місце на 1−1,5 години.

Яблука поріжте на кубики та карамелізуйте на сковороді. Розтопіть вершкове масло, викладіть порізані яблука та цукор. Готуйте до красивого карамельного кольору. Додайте корицю.

Підготуйте дві форми, вистеліть пергаментом. Розмір форм 25/10 см. Тісто розділіть на дві частини. Сформуйте дві булочки з плетінням.

Потрібно розкатати кожну частину в прямокутник, залишити місце зверху для начинки. А решту до низу порізати на тоненькі смужки. Зі смужок сплести коси 6 шт. Закріпити начинку в тісті та звернути рулет, так, щоб шов був внизу. Перекласти у форми. Накрийте рушником, дайте підійти 30 хв перед випіканням. Змастіть сумішшю жовток + 15 г молока, потрусіть маком. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30−40 хв. За потреби накрийте верх пергаментом.

