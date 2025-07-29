Літній пиріг від гастроблогерки Марини Гармаш: делікатес, який готується просто

Випічка української кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш уже на фото зачаровує красою. Й тільки доводиться уявляти, як це смачно!

Рецептом літнього пирога Марина Гармаш поділилась з читачами «ФАКТІВ».

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- Тоненьке бісквітне тісто та багато багато ягід та фруктів — це така смакота, — говорить Марина Гармаш. — Для начинки використовуйте абрикоси, груші, яблука, сливи та чорну смородину.

Літній пиріг РЕКЛАМА Потрібно: 7 яєць, 1 склянка цукру, 1, 5 склянки борошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 п. ванільного цукру Додатково ягоди, фрукти за власним смаком

Фрукти та ягоди промийте, наріжте яблука, сливи, груші, абрикоси.

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Збийте яйця з цукром та ванільним цукром. Додайте борошно та розпушувач, ще раз збийте до однорідності. Форму застеліть пергаментом, налийте трішки тіста, розрівняйте лопаткою. Зверху на тоненьке тісто покладіть фрукти та ягоди, залийте тістом, яке залишилося. Випікайте при температурі 170 — 180 градусів 45 — 50 хвилин. Ароматний та в міру солодкий пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.

Смачних та приємних моментів!

Нагадаємо рецепт сирних кексів від кулінарки-гастроблогерки Марини Гармаш.

Фото з альбому Марини Гармаш

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