Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить

14:03 26 серпня 2025
Помідори по-грузинські, фото скриншот відео

Фудблогерка Тетяна Юшина, яка розповіла, як готувати рієт зі скумбрії, порадувала підписників ще однім цікавим рецептом.

«Помідори по-грузинськи — це заготівля, яка мене вразила! Пряні, ароматні і неймовірно смачні виходять помідорчики. Спробуйте! Готувати всім!» — закликала кулінарка.

Помідори по-грузинськи

На 4 літрові банки:
~ 3 кг помідорів
200 г моркви
200 г солодкого перцю
1 головка часнику
Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)
1−2 стручки гострого перцю

Маринад на 1 л води:
1 ст. л солі
4 ст. л цукру

Оцет 9% по 2 ст. л на літрову банку

Приготування:

Помідори скласти в банки й залити окропом. Залишити на 15−20 хвилин.

Усі інші овочі і зелень подрібнити в блендері або через мʼясорубку.

Злити з помідорів воду й заміряти її кількість. Додати сіль і цукор, порахувавши скільки буде потрібно, а також перемелену масу.

Поставити на вогонь і варити після закипання 10 хвилин.

В банки додати оцет і залити киплячим маринадом.

Герметично закрити, вкутати.

Нагадаємо, раніше Тетяна Юшина поділилася рецептом маринованих огірків на зиму. Блогерка звернула увагу на те, що саме порошок гірчиці дає цій консервації неповторний смак.

