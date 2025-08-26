Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить

Фудблогерка Тетяна Юшина, яка розповіла, як готувати рієт зі скумбрії, порадувала підписників ще однім цікавим рецептом.

«Помідори по-грузинськи — це заготівля, яка мене вразила! Пряні, ароматні і неймовірно смачні виходять помідорчики. Спробуйте! Готувати всім!» — закликала кулінарка.

Помідори по-грузинськи

На 4 літрові банки:

~ 3 кг помідорів

200 г моркви

200 г солодкого перцю

1 головка часнику

Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)

1−2 стручки гострого перцю

Маринад на 1 л води:

1 ст. л солі

4 ст. л цукру

Оцет 9% по 2 ст. л на літрову банку

Приготування:

Помідори скласти в банки й залити окропом. Залишити на 15−20 хвилин.

Усі інші овочі і зелень подрібнити в блендері або через мʼясорубку.

Злити з помідорів воду й заміряти її кількість. Додати сіль і цукор, порахувавши скільки буде потрібно, а також перемелену масу.

Поставити на вогонь і варити після закипання 10 хвилин.

В банки додати оцет і залити киплячим маринадом.

Герметично закрити, вкутати.

