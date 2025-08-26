- 16:22 На підході є ще одна українська ракета: вперше показали наземну версію «Нептуна»
Пряні та ароматні помідори по-грузинськи: рецепт на зиму, який вас вразить
Фудблогерка Тетяна Юшина, яка розповіла, як готувати рієт зі скумбрії, порадувала підписників ще однім цікавим рецептом.
«Помідори по-грузинськи — це заготівля, яка мене вразила! Пряні, ароматні і неймовірно смачні виходять помідорчики. Спробуйте! Готувати всім!» — закликала кулінарка.
Помідори по-грузинськи
На 4 літрові банки:
~ 3 кг помідорів
200 г моркви
200 г солодкого перцю
1 головка часнику
Зелень: базилік, кінза, петрушка, кріп (що є)
1−2 стручки гострого перцю
Маринад на 1 л води:
1 ст. л солі
4 ст. л цукру
Оцет 9% по 2 ст. л на літрову банку
Приготування:
Помідори скласти в банки й залити окропом. Залишити на 15−20 хвилин.
Усі інші овочі і зелень подрібнити в блендері або через мʼясорубку.
Злити з помідорів воду й заміряти її кількість. Додати сіль і цукор, порахувавши скільки буде потрібно, а також перемелену масу.
Поставити на вогонь і варити після закипання 10 хвилин.
В банки додати оцет і залити киплячим маринадом.
Герметично закрити, вкутати.
Нагадаємо, раніше Тетяна Юшина поділилася рецептом маринованих огірків на зиму. Блогерка звернула увагу на те, що саме порошок гірчиці дає цій консервації неповторний смак.97
