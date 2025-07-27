Мариновані огірки з гірчицею на зиму: «тіткин рецепт» від фудблогерки Тетяни Юшиної

Фудблогерка Тетяна Юшина, яка поділилася рецептом вишуканої французької закуски зі скумбрії, запропонувала приготувати мариновані огірки на зиму так, як готує її тітка.

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За словами Тетяни, її тітка так закриває огірки вже третій рік поспіль.

«Вона їх закриває вже третій рік поспіль і скільки нам передає, стільки ми їх і зʼїдаємо!

Випросила рецепт для вас і ділюсь ним. Встигніть закрити, поки ще є огірочки», — порадила блогерка.

Юшина також звернула увагу на те, що саме порошок гірчиці дає цій консервації неповторний смак.

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Мариновані огірки з гірчицею

На 4 літрові банки:

Приблизно 2 кг огірків

1,5 л води

250 г цукру

3 ст. л солі

250 г оцту 9%

5 ст. л гірчичного порошку

Спеції за смаком

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Приготування:

Огірки витримати кілька годин у холодній воді, помити.

Приготувати розсіл з цукру та солі й залишити його охолонути.

Огірки скласти у банку, додати спеції.

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У розсіл додати гірчичний порошок, розмішати й залити у банки.

Банки стерилізувати 5−10 хвилин залежно від розміру огірків.

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