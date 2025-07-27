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Мариновані огірки з гірчицею на зиму: «тіткин рецепт» від фудблогерки Тетяни Юшиної
Фудблогерка Тетяна Юшина, яка поділилася рецептом вишуканої французької закуски зі скумбрії, запропонувала приготувати мариновані огірки на зиму так, як готує її тітка.
За словами Тетяни, її тітка так закриває огірки вже третій рік поспіль.
«Вона їх закриває вже третій рік поспіль і скільки нам передає, стільки ми їх і зʼїдаємо!
Випросила рецепт для вас і ділюсь ним. Встигніть закрити, поки ще є огірочки», — порадила блогерка.
Юшина також звернула увагу на те, що саме порошок гірчиці дає цій консервації неповторний смак.
Мариновані огірки з гірчицею
На 4 літрові банки:
Приблизно 2 кг огірків
1,5 л води
250 г цукру
3 ст. л солі
250 г оцту 9%
5 ст. л гірчичного порошку
Спеції за смаком
Приготування:
Огірки витримати кілька годин у холодній воді, помити.
Приготувати розсіл з цукру та солі й залишити його охолонути.
Огірки скласти у банку, додати спеції.
У розсіл додати гірчичний порошок, розмішати й залити у банки.
Банки стерилізувати 5−10 хвилин залежно від розміру огірків.
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