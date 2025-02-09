41.13 / 41.74 42.98 / 43.62
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Рієт зі скумбрії: швидка і неймовірно смачна закуска родом із Франції

11:11 9 лютого 2025
Рецепт рибного рієта. Фото&nbsp;— скріншот

Скумбрія може смакувати не лише у запеченому виді, а й у різноманітних закускаї. Приміром, у рієті — страві французської кухні.

Його рецептом на своїй сторінці у соцмережі ділиться фудблогерка Тетяна Юшина. За її словами страва готується дуже швидко. Вона неймовірно смачна. Отже, рієт можна подавати як на святковий стіл, так і на сніданок.

Рилет або рієт (фр. rillettes) — метод приготування м'яса, подібно до паштету. Готують переважно на основі свинини, яку січуть, або ріжуть на кубики, рясно солять та повільно готують в жирі до стану м'якості, достатнього для легкого поділу на шматочки. Втім, такий метод приготування застосовують не лише до м'яса.

Інгредієнти:

  • 1 скумбрія горячого копчення або свіжа, запечена до готовності;
  • 1 цибуля шалот;
  • 2 невеликі солоні огірки;
  • 120 г жирних вершків 33−35% або вершкового сиру.

Читайте також: Дуже смачна маринована скумбрія: легкий рецепт вас здивує

Приготування:

РЕКЛАМА
  • Скумбрію розібрати на волокна руками та додати дрібно нарізані цибулю й огірки.
  • Заправити збитими вершками або вершковим сиром.
  • Подавати на шматочках хлібу.

Раніше фудблогерка Тетяна Літвінова поділилася рецептом шашлику зі скумбрії, який готується з томатним пюре.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

115

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Салат із пекінської капусти

Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

Дівчина з грошима, фото https://myfin.by/

На них чекає «поцілунок долі»: хто зможе скоро розбагатіти завдяки щасливому випадку

Максим Галкін на сцені

«Супер Роккі»: Галкін показав їх з Аллою Пугачовою симпатичного улюбленця

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту