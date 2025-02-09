Рієт зі скумбрії: швидка і неймовірно смачна закуска родом із Франції

Скумбрія може смакувати не лише у запеченому виді, а й у різноманітних закускаї. Приміром, у рієті — страві французської кухні.

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Його рецептом на своїй сторінці у соцмережі ділиться фудблогерка Тетяна Юшина. За її словами страва готується дуже швидко. Вона неймовірно смачна. Отже, рієт можна подавати як на святковий стіл, так і на сніданок.

Рилет або рієт (фр. rillettes) — метод приготування м'яса, подібно до паштету. Готують переважно на основі свинини, яку січуть, або ріжуть на кубики, рясно солять та повільно готують в жирі до стану м'якості, достатнього для легкого поділу на шматочки. Втім, такий метод приготування застосовують не лише до м'яса.

Інгредієнти: 1 скумбрія горячого копчення або свіжа, запечена до готовності;

1 цибуля шалот;

2 невеликі солоні огірки;

120 г жирних вершків 33−35% або вершкового сиру.

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Приготування: РЕКЛАМА Скумбрію розібрати на волокна руками та додати дрібно нарізані цибулю й огірки.

Заправити збитими вершками або вершковим сиром.

Подавати на шматочках хлібу.

Раніше фудблогерка Тетяна Літвінова поділилася рецептом шашлику зі скумбрії, який готується з томатним пюре.

Фото — скріншот

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