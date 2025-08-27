Смачний сніданок — чудовий початок дня й у будні, й у вихідні. Кожна родина має свої традиції та смаки. Але час від часу варто додавати у меню нові страви. Рецептами смаколиків для сніданку з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів Оксана Вознюк. В інтерв’ю «ФАКТАМ» вона розповіла про секрети, які допоможуть готувати швидко та смачно водночас.

«Вівсянку готую з маком, ягодами та камамбером, поливаю медом, доповнюю свіжою м'ятою й мигдальними пластівцями»

— Оксано, які сніданки популярні у ресторанах?

ВІДЕО ДНЯ

— В основному на сніданок люди замовляють яєчню, омлет, яйця пашот. До яєць завжди є якісь хлібні додатки: наприклад, тости чи круасани. Серед солодких сніданків популярні сирники, млинці та оладки. В одному з ресторанів Львова я колись вводила в меню запечене авокадо з яйцем — і ця страва мала великий попит. Також дуже популярні сніданки зі слабосолоним лососем, де до нарізаних слайсів лосося подають круасан з сиром, авокадо та варене яйце.

— А який сніданок любите особисто ви?

РЕКЛАМА

— Я люблю яйця в усіх варіантах. Чи то яєшня, чи омлет, чи яйця пашот. З яєшнею смакують сосиски. Також готую вівсянку з маком, люблю додати до неї ягоди та сир камамбер, полити це все медом і додати свіжу м'яту й мигдальні пластівці. Це дуже смачно. А якщо готувати таку кашу на кокосових вершках чи мигдальному молоці, то вона стає гастрономічним шедевром.

— Яким рецептом хотіли б поділитися з читачами «ФАКТІВ»?

— Дуже смачна страва — омлет з грибами. Готується вона досить просто та швидко.

РЕКЛАМА

Омлет з грибами – справжня смакота

Омлет з грибами (на 1 порцію) Яйця — 3 шт. Молоко — 50 г Сіль, перець — до смаку РЕКЛАМА Вершкове масло — 40 г Олія — 20 г Для начинки: Гриби печериці королівські — 70 г Цибуля-порей — 50 г Шпинат листовий — 50 г Перець солодкий — 50 г Чебрець — гілочка Сіль, перець Твердий сир — 50 г Для сервірування: Чері — 50 г Свіжий базилік Спочатку готуємо начинку. Нарізаємо гриби, цибулю-порей, солодкий перець (соломкою) та обсмажуємо, додаємо чебрець, шпинат, солимо та перчимо. Якщо маєте бажання, додайте зубчик часнику. Окремо змішуємо яйця з молоком, солимо, перчимо та виливаємо на добре розігріту сковороду, куди ми попередньо налили олію, та додаємо вершкове масло. Зменшуємо вогонь на мінімум та накриваємо сковорідку кришкою. Коли омлет готовий, викладемо начинку вздовж, посипаємо натертим сиром та, користуючись дерев'яними чи силіконовими лопатками, завернемо краї з обох сторін до середини омлету. Накриємо кришкою та залишимо на кілька хвилин, щоб сир розплавився. За бажанням можна допекти в духовці, якщо любите сир із запеченою скоринкою. Готовий омлет викладаємо на тарілку, додаємо порізані навпіл помідори чері та декоруємо листочками свіжого базиліку. І смачного!

«Не потрібно чекати, доки розморозяться сирники чи млинці, їх можна смажити в замороженому виді»

— Можна уявити, яка це смакота!

— Люблю авокадо, тому роблю соус гуакамоле, додаючи слабосолоний лосось або помідор. Доповнюю цим соусом тости чи начиняю круасан. Також одним з моїх улюблених омлетів є омлет з додаванням тертої броколі, чері та твердого сиру або моцарели. Це дуже смачно й корисно!

Коли я працювала у ресторані в Чехії, то моїм улюбленим сніданком був омлет з помідорами та шпинатом, ця страва подавалась з булочкою з маслом, сосисками, висмаженим на чипс беконом та сиром філадельфія, який клали безпосередньо на яєчню.

— Які власні лайфхаки у приготуванні сніданку порадите взяти до уваги читачам «ФАКТІВ»?

— Я часто готую сирники й роблю їх більше, ніж наша родина може зразу з’їсти, тому частину заморожую і при нагоді довожу до готовності, бо це один з наших улюблених сімейних сніданків. Млинці теж можна приготувати заздалегідь і при потребі обсмажити. Не потрібно чекати, доки розморозяться сирники чи млинці, їх можна смажити в замороженому виді. Це дуже зручно, якщо нема часу готувати сніданок. Також можна звечора спекти з листкового тіста рибний пиріг зі шпинатом, лососем та сиром, а зранку лише розігріти й мати ідеальний сніданок.

Сирники люблять і дорослі, і діти

— Мабуть, не існує людей, які були б байдужими до сирничків, — продовжує Оксана Вознюк. - Вони нагадують смак дитинства. Головне у рецептурі — не забити сирники борошном, бо тоді втрачається ніжна консистенція цих бездоганних смаколиків. У моєму рецепті у замісі нема борошна взагалі. Борошно я додаю лише на обкатку. Тож мерщій готувати та балувати своїх найрідніших цією смакотою!

Сирники Сир домашній — 1 кг Крупа манна — 100 г Яйця курячі — 2 шт. Цукор — 120 г Ванільний цукор — 50 г Родзинки — 100 г Цедра одного лимона Борошно пшеничне — 140 г (для обкатки) Родзинки попередньо замочуємо у теплій воді, доки не набухнуть. У сир додаємо всі інші інгредієнти та натерту цедру лимона чи апельсина. Залишаємо на кілька годин, щоб манка набухла. Формуємо сирнички та обкатуємо добре у борошні. Їх можна зробити напівфабрикатом і заморозити. Подавайте їх зі сметаною, джемом чи вашим улюбленим конфітюром. Смачного вам і вашим рідним!

«Приготуйте дитині сосиски з курячого філе та вершків — це дуже смачно»

— Що ще можна приготувати на сніданок дітям?

— Діти люблять сирники, млинці, сирні запіканки, йогурти, каші, мюслі, какао з молоком, яєчню. Дуже подобаються їм сосиски. Краще запропонувати дитині сосиски власного приготування. Можна збити в блендері куряче філе з сіллю, додати трішки вершків, завернути все це в харчову плівку у вигляді ковбаски та приготувати на пару. Це дуже смачно!

— Існують ресторани, де сніданок можна замовити протягом дня…

— Є категорія людей, які ведуть, скажемо так, нічний спосіб життя: пізно просинаються — і в них ранок може починатися тоді, коли у більшості людей вже обід або й ще пізніше. Тож снідають вони значно пізніше, і ресторани ідуть таким гостям назустріч.

Оксана Вознюк: «Можна звечора спекти з листкового тіста рибний пиріг зі шпинатом, лососем та сиром, а зранку лише розігріти й мати ідеальний сніданок»

— Як гарно та незвичайно подати сніданок?

— Варто використовувати зелень мікрогріну чи салату, а для контрасту — чері чи червоний перець. Сніданок — це про свіжість, збалансовану та ситну їжу, тому овочі, свіжі ягоди, горіхи та зелень будуть дуже доречні.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Оксана Вознюк розповідала про секрети приготування незвичайних салатів.



Фото з альбому Оксани Вознюк

79

Читайте нас у Facebook