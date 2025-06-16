«Штрудель з лососем, поданий з соусом зі сметани з цедрою лимона та кропом, — це неймовірно смачно», — кулінарка Оксана Вознюк

Штрудель — один з улюблених смаколиків дорослих та дітей. Шматочок цих ласощів коштує у ресторані недешево. Тож варто навчитися готувати штруделі у домашніх умовах. Насолоджуйтесь ними та пригощайте рідних та друзів. «ФАКТИ» продовжують кулінарну подорож, розповідаючи читачам про смачні страви, які можна приготувати вдома. Тоді ви можете бути впевнені у якості та натуральності інгредієнтів, що надзвичайно важливо для здоров’я. В інтерв’ю «ФАКТАМ» кулінарка, лауреатка національних та всеукраїнських конкурсів Оксана Вознюк, яка раніше ділилася рецептами львівських страв, розповіла про секрети приготування штруделів з різними начинками.

«Найпопулярніші штруделі — з яблучною та вишневою начинкою»

— Штрудель — це рулет, начинку якого загортають у тонке еластичне тісто, яке потім випікають до хрусткої скоринки, — розповідає Оксана Вознюк. — Це традиційна випічка в Австрії, також вона дуже популярна у Чехії та Німеччині. Люблять пекти штруделі та ласувати ними й в Україні — зокрема у Львові. Начинки можуть бути як солодкі, так і солоні.

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— Які ж найпопулярніші?

— Серед солодких — яблучна та вишнева. Також готують штруделі з ревенем та полуницею, з гарбузом та горіхами, маковий, грушевий, сливовий, абрикосовий. Серед солоних штруделів популярні з куркою, грибами та сиром, а також з капустою та грибами. Дуже смачний штрудель зі шпинатом, лососем та сиром. Є кілька видів тіста, яке використовують для приготування штруделя. Традиційно це витяжне тісто, яке готують в таких пропорціях: борошно — 250 г, вода — 125 г, олія — 2 столові ложки, сіль та розтоплене масло для змащування. Іноді додають ще і яйце. Робота з витяжним тістом потребує часу та вміння з ним працювати, бо воно має витягуватись настільки тонко, щоб ставати майже прозорим. Простіша альтернатива цьому тісту — листкове та грецьке тісто філо, які можна в наш час купити практично в будь-якому маркеті у відділі заморозки.

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Вишневий штрудель – неймовірна смакота

— А як подають штрудель?

— Штруделі з солодкими начинками зазвичай подають з різними ягідними поливками, ванільним соусом, морозивом, збитими вершками. Апетитний вигляд має штрудель, посипаний меленими волоськими горіхами та доповнений свіжою м'ятою. Зазвичай подають його з конфітюром. Штрудель з начинкою з курки та сиру смакує з грибним соусом, рибний штрудель — з соусом зі сметани з кропом та цедрою лимона.

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Штрудель з лососем дуже смачний, тож варто його приготувати

«Скоринка має бути золотисто-коричнева, а тісто — хрустке після випікання»

— Який штрудель ваш улюблений?

— З лососем, а ще вишневий, хоча люблю і яблучний з ванільним соусом, і ревеневий з полуницею.

— Існує чимало рецептів штруделів. А який досить простий у втіленні ви порадите читачам «ФАКТІВ»?

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— Хочу поділитися з читачами «ФАКТІВ» рецептом рибного штруделя. Штрудель з лососем, поданий з соусом зі сметани з цедрою лимона та кропом, — це неймовірно смачно. Готується він досить просто та швидко.

Штрудель з лососем Тісто листкове — 250 г Шпинат свіжий — 500 г Сир сулугуні — 200 г Філе лосося — 200 г Морська сіль — 3 г Цибуля ріпчаста — 100 г Олія — 60 г Сік лимона, цедра та перець до смаку Масло вершкове — 50 г Жовток курячого яйця — 1 шт. Кунжут для посипання Базилік свіжий — 10 листочків Готуємо начинку: шпинат бланшируємо та вичавлюємо з нього воду, обсмажуємо з цибулею на сковороді, солимо, перчимо та додаємо трішки соку лимона та цедру одного лимона. Лосось та сир нарізуємо на кубики. Розкачуємо тісто по довжині дека та викладаємо його зразу на деко. Далі по черзі додаємо шпинат, лосось та сир, листочки базиліку. Накриваємо тістом та зчіплюємо краї. Для того, щоб вони гарно зчепились і не розкрилися при випіканні, зазвичай я їх змащую жовтком (який розводжу наполовину з молоком і далі використовую для змащування штруделя). Спочатку я змащую його розтопленим гарячим маслом та випікаю протягом 30 хвилин при 180 градусах, а потім витягую та змащую тим жовтком, який розвела з молоком, та посипаю кунжутом. Допікаю ще протягом 10 хвилин. До штруделя добре підійде соус зі сметани з цедрою лимона та кропом.

— А як приготувати цей соус?

— Просто додайте до сметани лимонну цедру та свіжий подрібнений кріп. Готуйте з любов'ю — і у вас все обов'язково вийде. Смачного!

— Які, на вашу думку, основні критерії якості штруделя?

— Скоринка має бути золотисто-коричнева, а тісто — хрустке після випікання. Якщо це витяжне тісто, то має бути видно його багатошаровість. Начинка має не витікати, але бути соковитою. Тому для того, щоб начинка трималася, використовують крохмаль. А щоб тісто не промокло від начинки, під неї на тісто кладуть панірувальні сухарі, які відіграють роль поглинача зайвої вологи.

— Чи є у вас якісь лайфхаки у випіканні штруделів, якими ви б хотіли поділитися з читачами «ФАКТІВ»?

— Якщо мова йде про штрудель з листкового тіста, то я формую його одразу на деко, на якому випікаю. Це дуже зручно, бо, якщо формуєш штрудель на столі, то потім не так просто його перенести, щоб не деформувати. Якщо працюю з витяжним тістом, це інша історія. Його потрібно розкачувати на полотні, бо це тісто дуже делікатне й тонке.

«Полуницю у начинці варто поєднувати з ревенем, а чорницю — з яблуком»

— Читала, що в Австрії штрудель перед випіканням змащують оливковою олією, а потім ще кілька разів під час випікання, щоб не був сухим.

— Я змащую штрудель перед випіканням розтопленим вершковим маслом, а потім — розведеним з молоком жовтком. Якщо використовувати оливкову олію, штрудель буде мати більш хрумку скоринку. Багато залежить від тіста, з якого плануєте випікати. Якщо воно витяжне, тоді дійсно потрібно кілька раз змащувати, бо витяжне тісто готується з борошна й води (іноді додається яйце), тому воно потребує більше масла для змащування. Листкове ж має багато масла у складі самого тіста.

Оксана Вознюк: «Штруделі люблять і дорослі, і діти»

— Влітку особливо популярна ягідна випічка. А які поради дасте читачам «ФАКТІВ» щодо випікання ягідних штруделів?

— Вишня — ідеальна ягода для штруделів. Смородина та малина водянисті, тож естетично нарізати штрудель майже неможливо, бо начинка витікатиме. Якщо вам все ж подобається саме малинова або смородинова начинка, поєднайте ягоди з яблуком. Полуницю варто поєднувати з ревенем.

Раніше Оксана Вознюк розповідала «ФАКТАМ» про секрети приготування борщу та поділилась рецептами.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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