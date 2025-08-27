41.08 / 41.58 47.81 / 48.45
Україна

ЗСУ відкинули ворога на Сумщині та Харківщині — Сирський

9:59 27 серпня 2025
Сирський розповів про ситуацію на фронті. Фото зі сторінки Головкома ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який нещодавно повідомляв про зачистку від ворога населенних пунктів Михайлівка, Зелений Гай та Володимирівка на Донеччині, розповів про успішні операції підрозділів Сил оборони України на Харківщині та Сумщині.

«Маємо позитивні тенденції в прикордонних районах Сумщини та Харківщини — тут визначальними є активні дії воїнів 225-го штурмового полку, 71-ї єгерської бригади, підрозділів Сил спеціальних операцій. Їхня бойова робота — приклад мужності та професіоналізму», — зазначив він після наради, яка відбулася під головуванням президента України.

За його словами, під час наради обговорювалася ситуація на фронті, а також у прикордонних з росією та білоруссю регіонах. Приділялася увага й формуванню резервів, й роботі з країнами-партнерами над безпековими гарантіями для України.

«Основна наша увага зараз зосереджена насамперед на Покровському, Добропільському, Новопавлівському, Куп’янському, а також на Запорізькому напрямках. Під час наради обговорили потреби в додатковому забезпеченні для підрозділів на цих та інших важливих ділянках фронту», — зазначив Сирський.

Нагадаємо, що напередодні в ЗСУ спростували інформацію про захоплення ворогом двох населенних пунктів на Дніпропетровщині. Так, в ОСУВ «Дніпро» зазначили, що бої за Запорізьке та Новогеоргіївку тривають.

Фото зі сторінки Олександра Сирського

