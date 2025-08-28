Прем’єр Бельгії не хоче віддавати заморожені російські кошти

Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації активів рф, але у Євросоюзі не всі підтримують таке рішення.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що, на його думку, найкраще залишити заморожені російські кошти в бельгійському банку Euroclear до мирних переговорів між рф та Україною.

«Значна частина цих коштів знерухомлена в Брюсселі в Euroclear, — сказав він, виступаючи разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, пише Sky News. — Знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що це не так просто з юридичного погляду».

Відомо, що Euroclear зберігає 183 млрд євро російських активів з приблизно 300 млрд євро, заморожених у західних країнах.

Нагадаємо, Європейський союз, країни G7 та Австралія після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заморозили близько 3 300 млрд євро державних активів ворога. У травні 2024 року ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів для допомоги Україні.

