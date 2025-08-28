- 15:51 «Під ранок відчула холод, біль у плечах. Довелося пити знеболююче»: під Києвом найкращі плавці країни встановили унікальний рекорд
- 15:22 Український військовий корабель вражений російським дроном на Дунаї: є загиблий
- 15:22 Нові правила на «Новій пошті»: чому відправлення посилок в США подорожчає
- 15:06 Угорщина заборонила в'їзд до Шенгенської зони командувачу СБС України: у чому причина
- 14:52 Це стратегія: канцлер Німеччини вважає, що путін навмисно затягує зустріч із Зеленським
- 14:35 Жеребкування Кубка України з футболу, 1/16 фіналу: хто дістався «Динамо» та «Шахтарю»
- 14:23 Коштує дорожче за виноград: аграрій з Київщини порадив ягоду, яку кожен дачник захоче виростити на ділянці
- 13:55 «Здається, ворог цілив у наш потяг, і після кожного вибуху ми видихали — ми ще цілі»: очевидиця масованої атаки на Козятин
- 13:46 Шестеро людей загинули в моторошній автокатастрофі на Кіровоградщині
- 13:22 «путін отримав нового союзника в Європі»: рішення президента Польщі розкритикував віцепрем’єр Гавковський
- 13:18 На якому каналі сьогодні дивитись онлайн «Серветт» — «Шахтар»: букмекери вірять в успіх донеччан у Женеві
- 13:17 Під завалами є люди, вони кричать про допомогу: зірки відреагували на жахливу ракетну атаку росіян
Прем’єр Бельгії не хоче віддавати заморожені російські кошти
Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації активів рф, але у Євросоюзі не всі підтримують таке рішення.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що, на його думку, найкраще залишити заморожені російські кошти в бельгійському банку Euroclear до мирних переговорів між рф та Україною.
«Значна частина цих коштів знерухомлена в Брюсселі в Euroclear, — сказав він, виступаючи разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні, пише Sky News. — Знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що це не так просто з юридичного погляду».
Відомо, що Euroclear зберігає 183 млрд євро російських активів з приблизно 300 млрд євро, заморожених у західних країнах.
Нагадаємо, Європейський союз, країни G7 та Австралія після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну заморозили близько 3 300 млрд євро державних активів ворога. У травні 2024 року ЄС схвалив використання доходів від заморожених активів для допомоги Україні.
Україна вже тривалий час наполягає на конфіскації російських активів, але в Євросоюзі не всі підтримують таке рішення.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ЄС відмовився від ідеї конфіскації заморожених російських активів.119
Читайте нас у Facebook
Набирав в лісі пісок для домашніх потреб і знайшов тисячолітній скарб: на виставці в Києві вперше показують цю унікальну знахідку