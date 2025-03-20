Європейцям забракло рішучості: ЄС відмовився від ідеї конфіскації заморожених російських активів

Всупереч тому факту, що в Європі вже більше трьох років триває кровопролитна війна, чиновникам ЄС, схоже, не вистачає рішучості не тільки вводити санкції проти росії, але й конфіскувати заморожені російські активи.

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Це випливає з висновків саміту ЄС від 20 березня, які опинилися в розпорядженні DW.

«Відповідно до законодавства ЄС, російські активи мають залишатися заблокованими, поки росія не припинить свою агресивну війну проти України та не компенсує завдані нею збитки», — йдеться в ухваленому без змін документі.

Проти конфіскації понад € 200 млрд російських суверенних активів виступили кілька країн ЄС. Вони пояснюють свою позицію тим, що це суперечить європейському законодавству, може зашкодити конкурентоспроможності ЄС на фінансових ринках, а також тим, що відсотки від цих коштів уже використовуються для підтримки України.

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Ці активи також розглядаються як важливий важіль впливу на Росію та можливий аргумент у мирних переговорах.

«Ми починаємо думати про завершальний етап війни в Україні: мирні переговори, припинення вогню, можливу угоду — чи то за три місяці, чи за три роки. І дедалі більше людей розуміють, що володіти цими активами може бути корисніше, ніж просто їх конфіскувати, не маючи чіткого плану щодо їх використання», — заявив перед самітом один із європейських дипломатів.

Водночас ЄС має намір і надалі посилювати тиск на росію, зокрема шляхом нових санкцій та суворішого контролю за дотриманням чинних обмежень, щоб послабити її здатність вести війну проти України, йдеться в документі.

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Зазначимо, що ЄС, країни G7 та Австралія заморозили близько $ 280 млрд активів російського центрального банку — цінних паперів та готівки. Більшість із них зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Санкції проти відомих росіян заморозили ще приблизно $ 58 млрд — будинки, яхти та приватні літаки. У грудні 2024 року Єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що ЄС слід розглянути можливість вжиття заходів, що виходять за рамки заморожування активів, включаючи можливу їхню конфіскацію для компенсації Україні збитків від вторгнення росії. Союзники України з G7 схвалили механізм, у якому прибуток Euroclear від російських активів використовується для підтримки кредитного пакету у розмірі € 50 млрд для Києва. 18 березня джерела Bloomberg повідомили, що влада Великої Британії та ЄС вивчає можливість конфіскації російських активів.

Нагадаємо, раніше експерти повідомляли, що Європа може швидко та економно озброїти Україну: якщо використає для цього заморожені активи країни-агресора.

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